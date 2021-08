Interroll wächst markant

(AWP) Der Lagerlogistik-Spezialist Interroll hat im ersten Halbjahr sowohl Umsatz als Auftragseingang mit zweistelligen Wachstumsraten gesteigert. Der Gewinn stieg ebenfalls kräftig. Das Vor-Corona-Niveau von 2019 wurde allerdings noch nicht ganz erreicht. Im Ausblick zeigt sich das Unternehmen vorsichtig optimistisch.

Interroll hatte bereits in der zweiten Maihälfte erste Informationen zum ersten Halbjahr veröffentlicht. So wurde eine deutliche Steigerung von Umsatz und Profitabilität angekündigt. In den ersten drei Monaten sei in allen drei Regionen und in den meisten der bedienten Industrien eine konstant hohe Nachfrage verzeichnet worden, hiess es damals. Das laufende Kostenprogramm wirke zudem den steigenden Rohstoffpreisen entgegen.

Konkret kletterte nun der Auftragseingang in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahr rund 60% auf 421,6 Mio. Fr. und der Umsatz 16,7% auf 272,0 Mio., wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Dabei hatten Währungseffekte keinen grossen Einfluss.

«Im ersten Halbjahr 2021 verzeichnete Interroll ein Rekordwachstum in Auftragseingang, Ebit und Gewinn», lässt sich CEO Ingo Steinkrüger in der Mitteilung zitieren. «Zu diesem positiven Ergebnis trugen neben den Investitionen in die Technologieplattformen und Kapazitäten auch unsere hohe Kosten- und Investitionsdisziplin bei.»

Gewinn steigt überproportional

So legte der Gewinn im Vergleich zum Umsatz gar überproportional zu: Der Betriebsgewinn (Ebit) verbesserte sich knapp 40% auf 45 Mio. Fr. und die entsprechende Marge 2,7 Prozentpunkte auf 16,5%. Der Gewinn lag mit 33,4 Mio. ebenfalls etwa 40% über dem Vorjahr. Damit hat Interroll ausser im Auftragseingang am unteren Ende der Erwartungen der Analysten abgeschnitten.

Von den vier Produktegruppen von Interroll verzeichneten die beiden grössten, Drives sowie Conveyors & Sorters ein Umsatzplus von 17,8% auf 93,2 Mio. bzw. von 8,9% auf 88,1 Mio. Fr. Rollers setzten mit 63,9 Mio. knapp 22% mehr als in der Vorjahresperiode um und Pallet Handling mit 26,9 Mio. gut 30%.

Jahresziele oder eine konkrete Erwartung für das zweite Halbjahr formuliert das Management nicht. Aufgrund eines hohen Auftragsbestandes sieht das Unternehmen indes einen «positiven Ausblick», gleichzeitig bleibe die Situation an den Rohstoffmärkten und für Vorprodukte wie etwa Halbleiter «sehr angespannt». Für den Rest des Jahres sei Interroll insgesamt dennoch «vorsichtig optimistisch».