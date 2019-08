Intershop senkt Leerstand

(GA/AWP) Die Immobiliengesellschaft Intershop (ISN 527 1.35%) hat in der ersten Jahreshälfte mehr verdient. Wegen mehreren Liegenschaftsverkäufen 2018 und 2019 ging der Mietertrag zurück. In der zweiten Jahreshälfte werden die Einnahmen nochmals leicht tiefer erwartet, da ein namhafter Mieter inzwischen ausgezogen ist. Dennoch geht Intershop für das ganze Jahr von einem erneut erfreulichen operativen Jahresabschluss aus. CEO Cyrill Schneuwly begründete die Zuversicht an einer Telefonkonferenz mit den Vermietungserfolgen, die den Leerstand bis Ende Jahr weiter auf eine Quote unter 9% senken werden.

Unternehmenszahlen 1. Semester, in Mio. Fr. 2017 2018 2019 Betriebsertrag 47,6 56,4 50,6 – Liegenschaftenertrag 44,4 39,0 37,7 – Verkaufserfolg 1,1 12,1 6,4 Neubewertung 0,1 0,6 8,4 Betriebsergebnis (Ebit) 36,4 46,9 48,0 Gewinn 29,4 32,7 41,9 Bilanz 31.12. 31.12. 30.6. Bilanzsumme 1413,0 1454,5 1305,9 Liegenschaften 1232,9 1302,7 1279,9 Eigenkapital 619,2 690,1 635,0 – in % der Bilanzsumme 43,8 47,5 48,6

Der Gewinn stieg laut Angaben vom Donnerstag 28% auf 41,9 Mio. Fr. Nach mehreren Verkäufen 2018 und 2019 ging der Liegenschaftsertrag 4,2% auf 37,7 Mio. Fr. zurück. Dank Vermietungserfolgen fiel die Reduktion geringer aus als erwartet. Die Leerstandquote konnte von 9,8 auf 9,5% gesenkt werden. Die Bruttorendite der Renditeliegenschaften stieg leicht auf 6,4%. Die Bewertungsänderungen schlugen mit 8,4 Mio. Fr. zu Buche, nach 0,6 Mio. Fr. im Jahr zuvor.

Mit den vorgelegten Zahlen hat Intershop die Erwartungen der ZKB übertroffen. Diese hatte den Nettoliegenschaftsertrag auf 32,4 Mio. Fr. und den Ebit auf 41,6 Mio. Fr. geschätzt. Der Gewinn wurde mit 34,8 Mio. veranschlagt.

Aktive Portfolio-Politik

Der Marktwert der Liegenschaften betrug nach den Portfolioabgängen 1,28 Mrd. Fr. Aus der Neubewertung der verbliebenen Liegenschaften resultierte eine Erhöhung des Marktwerts um 8,4 Mio. Fr. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die verbesserte Vermietungssituation, Investitionen sowie teilweise tiefere Diskontierungssätze zurückzuführen.

Gemäss Schneuwly sind Arrondierungskäufe für das Portfolio vorbereitet, die im dritten Quartal abgeschlossen werden sollen. Er kann sich vorstellen, auch weitere Liegenschaften zu verkaufen, wenn der Preis stimmt.

In den nächsten Jahren rechnet Schneuwly mit beträchtlichen Investitionen in die Entwicklungsprojekte in Basel und in Baden. Ob das Areal in Wädenswil wie gewünscht und von der Politik genehmigt überbaut werden kann, wird eine Referendumsabstimmung entscheiden.

Zur Finanzierung kann Intershop auf ein solides Eigenkapital (48,6% der Bilanzsumme) zurückgreifen. Das Fremdkapital musste per Ende Juni mit durchschnittlich 1,88 (1,97)% verzinst werden.

Dividendentitel

Intershop will den Aktionären weiterhin eine attraktive Dividendenpolititk bieten. Die Ausschüttung von 22 Fr. je Aktie soll im laufenden Jahr beibehalten werden. Auf dieser Annahme rentieren die Intershop-Titel aktuell 4,2%, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Ein erneuter Aktienrückkauf stehe derzeit nicht zur Debatte, hiess es an der Telefonkonferenz.

Der Charme von Intershop liegt für Investoren in der Dividendenrendite. Die Titel werden sehr deutlich über ihrem inneren Wert gehandelt. Betreffend Portfolioqualität kann die Gesellschaft mit den Branchennachbarn nicht ganz mithalten. Anleger haben auch den wenig liquiden Handel zu berücksichtigen.

