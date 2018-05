Interventionisten

Der Ständerat hat sich schon in den ersten zwei Tagen der Sommersession statt als «Chambre de réflexion» als «Chambre d’intervention» profiliert. Er hat sich in zwei Vorlagen für Heimatschutz bzw. Staatseingriff ausgesprochen. Das widerspricht dem Anspruch der kleinen Kammer, sich für Freiheit einzusetzen. Ihre Entscheide sind zutiefst unliberal.

Am Montag beschloss der Rat, dass private Busanbieter den regionalen öffentlichen Verkehr nicht konkurrenzieren dürfen. Es wurde explizit vom Schutz des regionalen Personenverkehrs gesprochen. Das wichtigste Schutzargument scheint auf den ersten Blick einleuchtend: Es sei unsinnig, den defizitären Regionalverkehr zu subventionieren und ihm dann Konkurrenz zu machen.

Nicht in Frage gestellt wurde allerdings die Sinnhaftigkeit der Subventionen selbst. Könnte hinter diesem Argument gar die Angst stecken, dass Private gewisse Leistungen allenfalls rentabel anbieten können, womit die Subventionen obsolet würden? Auch darüber hat die vermeintliche «Chambre de réflexion» offenbar nicht nachgedacht. Der Schutz des öffentlichen Verkehrs vor missliebiger Konkurrenz scheint wichtiger zu sein.

Weiter hat der Ständerat die Änderung des Gleichstellungsgesetzes genehmigt. Es geht um die Verhinderung von Lohndiskriminierung zwischen den Geschlechtern. Der Rat hat gleichsam eine «Lohnpolizei light» beschlossen. Unternehmen mit mehr als hundert Mitarbeitern müssen demnach alle vier Jahre eine Lohngleichheitsanalyse vornehmen und extern prüfen lassen. Über die Analyse muss informiert werden.

Das klingt auf den ersten Blick milde, ist in Tat und Wahrheit jedoch ein Staatseingriff in einen unternehmerischen Kernbereich, denjenigen der Lohnfestsetzung. Allerdings unterlässt es das Gesetz, hieb- und stichfest zu definieren, wann eine Lohndiskriminierung gegeben ist. Etliches deutet darauf hin, dass es sie kaum mehr gibt, sicher nicht flächendeckend. Es wird also ein Staatseingriff beschlossen, um ein Problem zu lösen, das kaum mehr existiert.

Der Einwand mag zunächst berechtigt sein, dass es sich – jeweils isoliert betrachtet – nicht um zentrale wirtschaftspolitische Entscheide handelt. Nur: Es gibt eben sehr viele Staatsinterventionen, die für sich allein genommen nicht dramatisch erscheinen. Auch hier macht jedoch die Dosis das Gift. Es entsteht politikübergreifend ein immer dichteres Regulierungsgeflecht, das Freiheiten der Individuen wie auch der Wirtschaft zunehmend einschränkt, das Handlungsspielräume beschneidet. Damit wird eine Grundvoraussetzung eines freiheitlichen Systems allmählich ausgehöhlt.

Der Prozess ist schleichend und wird im Einzelfall kaum registriert. Das ist sehr gefährlich, denn plötzlich ist es zu spät. Gerade vom Ständerat müsste man erwarten, für diese Thematik etwas ausgeprägter sensibilisiert zu sein. Die Hürden für staatliche Interventionen sind zu niedrig – und sie werden immer niedriger statt höher. Das darf in einer liberalen Gesellschaft und Wirtschaft nicht sein.