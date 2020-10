Intesa Sanpaolo will Bank Reyl übernehmen

(AWP) Die italienische Intesa Sanpaolo (ISP 1.5862 0%) will einem Medienbericht zufolge den Genfer Vermögensverwalter Reyl übernehmen. Am Sitz von Intesa Sanpaolo werde eine entsprechende interne Mitteilung vorbereitet, berichtete das Finanzportal «Finews» am Freitag und berief sich auf zwei Insider.

Die Nachrichtenagentur AWP will aus gut informierten Kreisen erfahren haben, dass Reyl demnächst eine strategische Partnerschaft mit der Grossbank kommunizieren wird. Die Bank werde eine «langfristige globale strategische Partnerschaft» mit Intesa Sanpaolo in allen ihren Geschäftsbereichen eingehen, so die Quelle.

Demnach werden die Reyl-Gruppe und ihre Partner mehr als 30 Prozent der Aktien der Reyl Bank behalten. Auch das aktuelle Management bleibe an Bord. Laut der Quelle von AWP werden die jüngsten strategischen Initiativen der Genfer Bank in diese Partnerschaft integriert, einschliesslich des Alpian Digital Private Banking-Projekts.

Die familiengeführte Reyl kam 2019 mit 223 Mitarbeitern auf verwaltete Vermögen von 13,6 Mrd. Fr. Dem Finews-Bericht zufolge soll das Institut schon «seit geraumer Weile» zum Verkauf gestanden haben; es will nächstes Jahr mit der Digitalbank «Alpian» an den Start gehen.

Intesa und Reyl wollten sich zu den Übernahmengerüchten bislang nicht äussern.