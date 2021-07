Global Consumer Trends: Chancenreicher Freizeitwandel

Die digitale Vernetzung verändert unseren Alltag nachhaltig: Die Art wie wir einkaufen, Medien nutzen oder reisen – kurzum wie wir unsere Zeit verbringen und unser Geld ausgeben. Was all das so spannend macht, ist die Tatsache, dass es sich bei diesen Veränderungen um globale Trends handelt.