Orcel verlässt UBS in Richtung Santander

Andrea Orcel, Leiter des Investment Banking der Grossbank UBS, verlässt die Bank per sofort. Orcel leitete diese Einheit seit 2012 und ist massgeblich für die Verschlankung und Neuausrichtung verantwortlich. Er übernimmt bei der spanischen Bank Santander per Anfang 2019 das Amt des CEO.

Vor seiner Zeit bei UBS arbeitete Orcel von 1992 bis 2012 in verschiedenen Positionen bei Merrill Lynch, die im Zuge der Finanzkrise von Bank of America übernommen wurde.

In den Medien stand Orcel damals in der Kritik wegen seiner Beratungstätigkeit bei Merrill Lynch im Zusammenhang mit der Übernahme der holländischen ABN Amro Bank durch die britische Royal Bank of Scotland (RBS). RBS musste schliesslich vom britischen Steuerzahler gerettet werden.