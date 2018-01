Investor Studhalter sitzt in Untersuchungshaft

Der Luzerner Investor und Treuhänder Alexander Studhalter sitzt seit Freitag in Nizza in Untersuchungshaft. Er wurde im November vom Basler Medienunternehmer und FC-Basel-Präsidenten Bernhard Burgener ins Boot geholt, um die Übernahme der deutschen Mediengruppe Constantin Medien zu finanzieren. Studhalter ist in der Transaktion mit rund 100 Mio. Fr. engagiert.

Studhalters Nähe zum russischen Oligarchen Suleiman Kerimow bietet seit längerem Anlass zu Diskussionen. Die Franzosen werfen Studhalter vor, als Strohmann Kerimows im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften an der Côte d’Azur Geld gewaschen zu haben. Eine solche Massnahme sei juristisch nicht gerechtfertigt, hiess es am Sonntagabend in einer Mitteilung von Studhalters Büro, die sich auf die Untersuchungshaft bezieht.