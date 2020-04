Investoren flüchten in sichere Anlageklassen

Die Coronaviruspandemie hat die globalen Finanzmärkte in ihren Grundfesten erschüttert und für einige Nervosität gesorgt. An Wallstreet fielen im März die täglichen Kursschwankungen so heftig aus wie noch nie zuvor. Diese Unsicherheit spiegelt sich nicht nur in den Kursturbulenzen, sondern auch in den Kapitalbewegungen: Auf der Suche nach Solidität haben Anleger hohe Volumen aus Aktienfonds abgezogen und in Geldmarktvehikel transferiert.

Laut Zahlen des Datendienstleisters TrimTabs verzeichneten Money Market Funds in den sieben Tagen per 25. März einen Nettozufluss von 254,8 Mrd. $. Damit wurde der gerade erst in der Vorwoche aufgestellte Rekord von 145,9 Mrd. $ übertroffen.