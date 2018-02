Investoren sollten den Fokus auf Dora und Aprocitentan haben

Rund 2,4 Mrd. Fr. Umsatz erzielte Actelion vor der Übernahme durch Johnson & Johnson. Für die von Actelion abgespaltene Idorsia (IDIA 25.04 -2.19%) läge womöglich sogar mehr drin, sollten alle Wirkstoffe in der Entwicklungsphase II und III zugelassen werden. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass die Gesellschaft tatsächlich bei allen Präparaten Erfolge feiert. Hier liegt die Krux in der Bewertung der Aktien von Idorsia. Sie ist mit einer äusserst hohen Unsicherheit behaftet.

Ein möglicher Ansatz zur Bewertung ist die Multiplikation des möglichen Netto-Kapitalwerts (Net Present Value, NPV) der einzelnen Wirkstoffe mit der Zulassungswahrscheinlichkeit. Basierend auf den Schätzungen der Bank Vontobel (VONN 64.6 -0.46%) entsteht so in der Summe ein risikoadjustierter Aktienkurs von 23.20 Fr. Eine weitere Bewertungsmöglichkeit besteht darin, das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Actelion als Vergleichsbasis zu nutzen. Vor der J & J-Übernahme betrug es 7,6. Der von Vontobel geschätzte risikoadjustierte NPV des Umsatzes in acht Jahren beträgt 4.58 Fr. pro Aktie. Multipliziert mit 7,6 ergäbe sich so gar ein fairer Wert für die Aktien von 34.80 Fr.

Sowohl das erste als auch das zweite Resultat sind aber rein theoretische Grössen. Misslingen bei einem Wirkstoff die klinischen Studien, fällt dessen Zulassungswahrscheinlichkeit auf null. Es besteht also ein binäres Risiko. Bewertungsansätze mit Wahrscheinlichkeiten eignen sich deshalb nur, wenn die Valoren Teil eines Biotech-Portfolios sind, das möglichst viele Unternehmen enthält, deren Potenzial und Entwicklungsstadium möglichst ähnlich sind.

Anleger, die dennoch ein Einzelengagement in Idorsia in Erwägung ziehen, sollten die beiden Wirkstoffe Dora und Aprocitentan im Auge behalten. Nur wenn diese gelingen, lässt sich das gegenwärtige Kursniveau rechtfertigen. Würde Idorsia mit ihnen scheitern, liesse sich basierend auf den Schätzungen von Vontobel für den Rest der Medikamente in Phase II oder III nur noch ein NPV von 11.90 Fr. errechnen. Risikoadjustiert wären es gar nur 4.60 Fr. Zuzüglich dem heutigen Bargeldbestand und abzüglich der operativen Kosten und Steuern ergäbe das einen fairen Wert der Aktien von noch 6.10 Fr. Aussagen wie jene von Jean-Paul Clozel zur Entwicklungswahrscheinlichkeit von Dora sind deshalb wertvolle Anhaltspunkte für den Wert von Idorsia am Aktienmarkt.