IPO-Markt wieder aufnahmefähig

Die Stimmung an den Märkten hat sich verbessert. Das ist auch bei den Börsengängen sichtbar. Noch vor kurzer Zeit war der Risikoappetit auf neue Aktien gering, nun werden bereits wieder Milliarden investiert. In den letzten Tagen schafften das US-Musiklabel Warner Music respektive der niederländische Kaffeeröster JDE Peet’s in ihren Märkten jeweils das grösste Initital Public Offering (IPO) des Jahres.

«Grundsätzlich ist die Nachfrage bei Investoren sehr gross», sagt Andreas Neumann, IPO-Chef der ZKB. Das habe sich bei den jüngsten europäischen Börsengängen an sehr kurzen Emissionsfristen und stark gestiegenen Kursen der neuen Aktien gezeigt. «Die tiefere Volatilität führt international wieder zu mehr IPO-Aktivität, das gilt auch für die Schweiz», sagt Nick Bossart, CEO von JPMorgan Schweiz. Allerdings hält sich die Auswahl an Schweizer Börsenkandidaten in Grenzen.