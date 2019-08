Die Ermotti-Erben stehen bereit

UBS baut ihre Geschäftsleitung um. Wie die Grossbank am Donnerstag mitgeteilt hat, treten Martin Blessing und Ulrich Körner aus der Geschäftsleitung zurück. Ex-CS-Mann Iqbal Khan übernimmt von Blessing die Leitung der globalen Vermögensverwaltung, die aktuelle operative Chefin (COO) Sabine Keller-Busse beerbt Körner zusätzlich zu ihrer Funktion als neue Präsidentin von UBS Europe, Middle East and Africa. Die Leitung des Asset Management, die ebenfalls Körner innehatte, geht an die jetzige Head of Investments Suni Harford. Die Änderungen sollen am 1. Oktober in Kraft treten.

