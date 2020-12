Irrtümer in der AHV-Debatte

Die Coronapandemie dominiert im Moment die politische Agenda. Das gilt auch für die kurzfristige Finanzpolitik. Der Bundesrat erwartet für 2020 ein Defizit von knapp 20 Mrd. Fr. Das ist eine gewaltige Summe. Die Finanzpolitik kann aber damit umgehen, denn mit der Schuldenbremse besteht ein Regelwerk, wie wir zurück zu langfristig tragfähigen Finanzen kommen können. Anders sieht es bei der Vorsorge aus. Die finanzielle Lage der umlagefinanzierten Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) verschlechtert sich zusehends. Seit 2014 decken die laufenden Einnahmen die laufenden Ausgaben nicht mehr – der AHV-Fonds dürfte gemäss geltender Ordnung bereits im Jahr 2034 aufgebraucht sein. Trotzdem halten sich zäh populäre Irrtümer. Zusammen mit Patrick Leisibach bin ich fünf Vorurteilen nachgegangen.

Zum Autor Christoph A. Schaltegger ist Professor für politische ­Ökonomie an der Universität Luzern.

Zunächst: «Der Arbeitsmarkt ist für ein höheres Rentenalter gar nicht bereit – Ältere finden kaum mehr einen Job.» Ältere Arbeitskräfte sind äusserst gut in den Schweizer Arbeitsmarkt integriert. Die Arbeitsmarktbeteiligung der älteren Bevölkerung steigt seit ­Jahren und ist im internationalen ­Vergleich sehr hoch. Ein generelles Arbeitslosigkeitsproblem für ältere Arbeitnehmer besteht nicht – im Vergleich zu anderen Altersgruppen ist die Arbeitslosenrate nach wie vor unterdurchschnittlich.

Ältere Arbeitnehmer sind jedoch häufiger von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen. Die Arbeitslosenversicherung trägt dieser Problematik bereits heute Rechnung, indem ab dem 55. Altersjahr ein längerer Leistungs­bezug möglich ist. Fallstudien zeigen zudem, dass mehrheitlich nicht das Alter, sondern andere Integrationshemmnisse für Langzeitarbeitslosigkeit entscheidend sind. In den nächsten Jahren wird die demografische Entwicklung zu einer spürbaren Verknappung des Ar­beitsangebots führen, was der Nachfrage nach älteren Arbeitskräften zusätzlichen Schub verleihen dürfte.

Siebzig ist das neue Sechzig

Zweitens: «Die Menschen sind gesundheitlich nicht in der Lage, über 65 zu arbeiten.» Dank steigendem Wohlstand und medizinischem Fortschritt ist die Lebenserwartung in der Schweiz im Lauf des 20. Jahrhunderts stark gestiegen. Die Menschen werden aber erfreulicherweise nicht nur immer älter, sondern bleiben auch länger gesund. Wie die Forschung zeigt, hat sich der Alterungsprozess um ein Jahrzehnt nach hinten verschoben («Siebzig ist das neue Sechzig»). Hatten 65-Jährige 1992 durchschnittlich noch elf bis zwölf Jahre in guter Gesundheit vor sich, sind in der Zwischenzeit weitere drei Jahre dazugekommen. Sowohl in der Altersklasse 55 bis 64 wie auch in der Altersklasse 65 bis 74 beschreiben gut drei Viertel der Personen beider Geschlechter ihren Gesundheitszustand als gut oder sehr gut.

Das Alter 65 ist keine Schwelle, an der gesundheitliche Probleme bemerkbar zunehmen. Gesundheit ist entsprechend nicht die Hauptursache für den Zeitpunkt der Pensionierung. Für die meisten Menschen in der Schweiz wäre bspw. ein Rentenalter 67 gesundheitlich bereits heute kein Problem. Allerdings spricht viel dafür, den Renteneintritt flexibel zu ­gestalten, sodass Menschen bei unterschiedlicher Gesundheit und Präferenz auch unterschiedlich lange arbeiten können.

Drittens: «Die Produktivität sinkt mit zunehmendem Alter. Länger arbeiten hat deshalb keinen Sinn.» Während die physische und kognitive Leistungsfähigkeit ihren Höhepunkt schon in relativ jungen Jahren erreicht, steigen Faktoren wie Erfahrungswissen, Führungskompetenz und Beurteilungsvermögen über die Lebenszeit. Erkenntnisse der neueren Literatur deuten darauf hin, dass die Arbeitsproduktivität im ­Alter (d. h. in den Jahren vor dem ­ordentlichen Rentenalter) konstant bleibt. Das Vorurteil, ältere Erwerbstätige seien im Vergleich zu jüngeren Kollegen weniger produktiv, kann ­somit nicht bestätigt werden. Das laufend zunehmende Bildungsniveau der älteren Altersgruppen, verbesserte Gesundheit sowie politische Massnahmen dürften die Arbeitsproduktivität zukünftig positiv beeinflussen. Ferner bestehen Indizien dafür, dass ein höheres Rentenalter die Investitionen ins Human- und Sozialkapital ­stimulieren und somit die Produktivität der älteren Erwerbstätigen zusätzlich steigern könnte.

Viertens: «Rentenalter erhöhen heisst Leistungen kürzen – obwohl die Renten seit Jahrzehnten nicht erhöht wurden.» Die zehnte und bisher letzte grössere AHV-Revision datiert von 1997. Die Renten sind seither jedoch nicht unverändert geblieben. Alle zwei Jahre werden sie gemäss dem sogenannten Mischindex der Lohn- und Preisentwicklung angepasst. In der Vergangenheit stiegen die Nominallöhne meist stärker als die Preise, was die Kaufkraft bestehender Renten erhöhte. Zudem führt die steigende Lebenserwartung dazu, dass die durchschnittliche Rentenbezugsdauer immer weiter ausgedehnt wird. Seit 1980 (Einführung des Mischindex) hat die Lebenserwartung im Alter von 65 rund fünf Jahre zugenommen. Als Folge ist die gesamte AHV-Summe, die einem durchschnittlichen AHV-Rentner in seinem Rentnerleben ausgezahlt wird, von 1980 bis 2018 real 62% (Männer) bzw. 33% (Frauen) gestiegen. Auch eine längere Bezugsdauer bei gleichbleibender Beitragsdauer ist letztlich ein AHV-Ausbau, der finanziert werden muss.

Schliesslich fünftens: «Die Finanzierungslücke lässt sich einfach mit höheren Steuern für Unternehmen und Reiche schliessen.» Bereits heute stammen nur rund drei Viertel der AHV-Einnahmen aus Lohnbeiträgen. Eine noch stärkere Steuerfinanzierung durch eine Erhöhung der direkten Bundessteuer (dBSt) würde dem Versicherungsgedanken der AHV widersprechen. Sind die Beiträge kaum mehr an die Rentenleistung geknüpft, dürfte die Identifikation mit dem Sozialwerk langfristig leiden. Die mehrheitliche Finanzierung über Lohnbeiträge verhindert zudem eine allzu starke Gegenwartspräferenz in Politik und Gesellschaft.

Steuererhöhungen wären massiv

Ob es mehr oder weniger Umverteilung braucht, bedingt letztlich ein gesellschaftliches Urteil, sollte jedoch auf einer soliden Analyse der existierenden Einkommensverteilung und Steuerbelastung basieren. Die langfristige Entwicklung der Einkommensverteilung in der Schweiz ist von Stabilität geprägt, die Einkommensschere öffnet sich nicht. Insgesamt leisten gutverdienende Bürger einen beträchtlichen und stark überdurchschnittlichen Beitrag zur Finanzierung des Staates und der Sozialversicherungen. So verfügen die einkommensstärksten 10% über gut ein Drittel aller Einkommen, kommen aber für rund 80% der dBSt-Einnahmen auf. Zudem wirkt die AHV für Reiche als «Hochlohnsteuer», weil die Lohnbeiträge ab einer bestimmten Einkommensschwelle nicht mehr rentenbildend wirken.

2018 betrugen die Einnahmen aus der dBSt rund 22,45 Mrd. Fr. wobei die Einkommenssteuer natürlicher Personen und die Gewinnsteuer juristischer Personen je rund die Hälfte ausmachten. Gemäss den AHV-Finanzperspektiven müsste eine Erhöhung der dBSt schon ab Ende der 2020er-Jahre bis 2045 jährlich zusätzliche 5 bis 20 Mrd. Fr. generieren. Verglichen mit den heutigen dBSt-Einnahmen sind das enorme Summen, die beträchtliche Steuererhöhungen nötig machen würden.

Eine entscheidende Frage ist, wie Individuen und Unternehmen auf entsprechende Steuererhöhungen ­reagieren würden. Reiche Personen und international tätige Unternehmen sind relativ mobil. Die konkreten Verhaltensänderungen lassen sich basierend auf der bestehenden Literatur kaum abschätzen. Studien deuten jedoch darauf hin, dass eine dBSt-Erhöhung um mehrere Prozentpunkte gerade bei den für die Schweiz wichtigen international mobilen Unternehmen zu einem markanten Abfluss an Steuersubstrat führen könnte.