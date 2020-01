Isabel Schnabel: Mit Fakten gegen Notenbankpopulisten

Wer auf die Webseite von Isabel Schnabel bei der Uni Bonn surft, findet als erstes einen Link zum «Euroreport». Die deutsche Wirtschaftsprofessorin, seit Anfang des Jahres Direktorin der Europäischen Zentralbank (EZB), gehört zu den Unterzeichnern dieses Reformvorschlags. Sieben Ökonominnen und Ökonomen aus Deutschland und der Schweiz sowie sieben aus Frankreich hatten sich vor zwei Jahren geeinigt: Risikoteilung (eine eher französische Position) und Marktdisziplin (eine traditionell deutsche Vorstellung) sind in Einklang zu bringen.

So ein pragmatisches Konzept hätte man von einer Gruppe deutschsprachiger Volkswirte nach den bitteren Austeritätsjahren 2010 bis 2015 kaum noch erwartet. Ein wichtiger Punkt: die Überholung der undurchsichtigen Fiskalregeln im Euroraum. An ihre Stelle soll eine einfache und transparente Ausgabenregel treten, die die Staatsverschuldung in guten Zeiten abbaut. Ein weiterer Punkt, der Schnabel vor allem am Herzen liegt: Sie will den Risikoverbund im Anleihenmarkt zwischen Staaten und ihren Banken aufbrechen.