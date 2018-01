Sie wurde oft angekündigt, nun gilt es ernst: Die SVP und die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (Auns) lancieren die «Volksinitiative für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)». Die Schweiz soll die Zuwanderung selbst steuern, fordert sie. Im Klartext heisst das: Die Personenfreizügigkeit mit der EU soll gekündigt werden.

Das Argument der unkontrollierten Einwanderung hat allerdings an Relevanz verloren. Gemäss den neuesten Zahlen war die Nettozuwanderung 2017 zum vierten Mal in Folge rückläufig. Sie sank gemessen am Vorjahreswert 12%. Dieser Rückgang hat damit zu tun, dass es den wichtigsten Herkunftsländern von Zuwanderern wirtschaftlich besser geht, die Anreize zur Auswanderung sind kleiner geworden. Die Schweiz hat somit an Attraktivität verloren – das könnte auch ein Grund zur Besorgnis sein.

SVP und Auns propagieren die Isolation. Kündigt Bern die Personenfreizügigkeit auf, dann fallen automatisch alle Verträge des ersten Pakets der bilateralen Abkommen mit der EU dahin. Die Schweiz könnte auf diesem Weg nur verlieren. Selbst der damalige Bundesrat Christoph Blocher hielt vor der Abstimmung über die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf die 2004 in die EU aufgenommenen Länder fest: «Wir sollten es wagen» – wie sich doch die Zeiten ändern. Zudem berauben sich die Initianten selbst ihres Kernthemas. Sollte das Volk die Initiative ablehnen, wäre die Personenfreizügigkeit demokratisch legitimiert, der populistische Kampf dagegen würde obsolet.

Es ist an der Zeit, dass das Schweizer Volk zu diesem Thema Stellung nimmt. Panik ist fehl am Platz. Die Mehrheit hat sich bisher stets für den bilateralen Weg ausgesprochen. Sollte das Volk den Weg in die Isolation wählen, wäre das sein Wille, und es würde die Konsequenzen zu tragen haben.