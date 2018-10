Druck auf Aryzta wächst

Bei Aryzta wächst der Widerstand gegen die vorgeschlagene Kapitalmassnahme. Am Dienstag kritisierte der weltgrösste Stimmrechtsberater ISS das Vorhaben des Verwaltungsrats. Er empfiehlt den Aktionären, die Kapitalerhöhung um 800 Mio. € an der ordent­lichen Generalversammlung (GV) vom 1. November abzulehnen.

Am Montag hatte bereits Aryzta-Gross­aktionär Cobas seine Forderungen an die Unternehmensführung konkretisiert. Die spanische Anlagegesellschaft fordert die Halbierung des Volumens der Kapitalerhöhung auf 400 Mio. €. Entsprechend will der gemäss eigenen Angaben mit einem Anteil von 14,5% grösste Aktionär des Backwarenherstellers an der GV gegen den Vorschlag des ­Verwaltungsrats (VR) stimmen.