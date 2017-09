Ist der Euro ein Rätsel?

Als die Deutsche Mark in Euro umgerechnet wurde, hatte sie bereits einen fast zehnjährigen Abwärtstrend zum Dollar hinter sich, der einen Kursrückgang von 40% mit sich brachte. Die meisten Währungsexperten vertraten die Meinung, der Euro sei eine Fehlkonstruktion. Nach seiner Einführung verlor er innerhalb von zwei Monaten noch knapp 1% zum Dollar, um danach während sechs Jahren und sieben Monaten 80% zuzulegen.

Während der Eurohausse verstummte die Kritik. Sie lebte erst wieder auf in der folgenden, achteinhalb Jahre dauernden Baisse, die den Wechselkurs zum Dollar um 35,5% zurückführte. Die tiefste Notiz dieser Baisse, die im Januar dieses Jahres erreicht wurde, lag immerhin noch 16% über dem Einführungskurs des Euros zum Dollar. Seit Jahresanfang ist der Euro zum Greenback mittlerweile 17% gestiegen. Begründet wird die Stärke nun mit dem von kaum jemandem im Voraus erkannten Konjunkturaufschwung im Euroraum.

Stärke hat viele Ursachen

Das mag eine der Ursachen sein. Andere gibt es sicher auch, kann doch mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass die vielen Marktteilnehmenden von unterschiedlichen Interessenlagen und Perspektiven ausgehen. Die Selektion der Daten, die für wichtig erachtet werden, ihre Gewichtung und Interpretation werden sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden. Ferner werden selbst symmetrisch verbreitete und aufgenommene Informationen asymmetrisch interpretiert.

Was für mich vor diesem Hintergrund zählt, ist nicht die Ratio des ökonomischen Arguments. Dieses verändert sich nicht unerheblich mit dem Kursverlauf, wie zahlreiche Studien zeigen. Mich interessiert daher, welche Partei die Interpretation über den Nachrichtenfluss innehat. Es sind – und auch das lässt sich anhand der Gegenüberstellung von Kursverläufen und Nachrichten belegen – bei weitem nicht immer die gleichen Variablen, denen kursrelevante Bedeutung zufällt.

Partei der Bären zerfällt

Weil jede Partei eine Koalition von Gruppierungen darstellt, die mit unterschiedlichen Ansätzen der Entscheidungsfindung operieren, ist es nie möglich, wenige oder gar nur einen einzigen Grund für die Entstehung oder die Fortsetzung eines Trends zu identifizieren. Wichtig ist, über Konzepte zu verfügen, die Hinweise liefern, ob eine das Regime des Marktes darstellende Partei wächst oder zerfällt. Denn Trends können nur entstehen, wenn der dominierenden Partei Zuwachs aus Gruppen erwächst, die bislang der Gegenpartei angehörten.

Der Euro ist seit einiger Zeit die stärkste der bedeutenden Währungen, gefolgt vom kanadischen und vom australischen Dollar. Der Erfolg der Bullenpartei dauert nun bereits so lange an, dass ihre Argumente immer weiter in die geschwächte Koalition der Bären vordringen und eine Wanderbewegung zu den Bullen auslösen werden. An verunsichernden Konsolidierungen wird es nicht mangeln. Entwicklungen wie das Ergebnis der Bundestagswahl mögen durchaus auch zu vorübergehend grösseren Rückschlägen führen.

Der positive handelsgewichtete Trend des Euros dürfte dadurch jedoch nicht beschädigt werden. Eher wird er das Kursverhältnis nicht nur zum Dollar, sondern auch zum Franken stärker verändern, als wir alle uns derzeit noch vorstellen können. Die bisherige Handelshistorie des Euros war überdies kaum anders als die der Deutschen Mark vor der Einführung des Euros.