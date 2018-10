Italien droht Herabstufung

(AWP/JH) Die Drohung der Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) vom Freitagabend, die Kreditbewertung Italiens zu senken, sorgte für keine grösseren Kursbewegungen. Während eine Woche zuvor die Ratingagentur Moody’s die Bewertung für Italien gesenkt hatte, liess S&P das Rating unverändert. Allerdings wurde der Ausblick für die Kreditbewertung von stabil auf negativ gesenkt, was eine Herabstufung in den kommenden Monaten möglich macht. Die Haushaltspolitik der italienischen Regierung hatte zuletzt für grosse Verunsicherung an den Finanzmärkten gesorgt.