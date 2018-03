Italien steht vor einer schwierigen Regierungsbildung

Europa blickt erstaunlich gelassen auf den dramatischen Wahlausgang in Italien. Der Renditeaufschlag italienischer Staatsanleihen gegenüber deutschen weitete sich nur kurz aus: Der Spread bei den zehnjährigen Laufzeiten sprang von 1,3 auf 1,43 Prozenpunkte (Pp), am Dienstag fiel er auf 1,31 Pp zurück. Ähnlich die Reaktion am Aktienmarkt. Nach einem Tagesverlust von 0,4% notierte der FTSE Mib am Dienstag 1,7% im Plus.

Silvio Berlusconis Unternehmen Mediaset kam hingegen heftig unter die Räder. Die Aktien sackten am Montag 5,5% ein. Die Familie verlor damit über ihre Fin­ivest-Beteiligung 81 Mio. €.