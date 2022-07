Italien vor einer ungewissen Zukunft

Was sich am Mittwoch im italienischen Parlament abspielte, hatte etwas von einem Déjà-vu. Erneut servierten die politischen Parteien in einem taktischen Manöver einen in Europa anerkannten – und deshalb für den grössten Staatsschuldner der Eurozone wichtigen – Regierungschef ab. Vor zehn Jahren zwangen sie den vormaligen EU-Kommissar Mario Monti zum Rücktritt. Am Mittwoch geschah dasselbe mit Mario Draghi, Ex-EZB-Chef. Er ist seit siebzehn Monaten Premierminister einer äusserst erfolgreichen Regierung der nationalen Einheit, die praktisch alle Parteien umfasst.

Staatspräsident Sergio Mattarella wird vorgezogene Neuwahlen für Ende September/Anfang Oktober ausrufen. In der Zwischenzeit wird kommissarisch weiterregiert. Der Bruch schickt das Land in eine ungewisse Zukunft. Politisch zeichnet sich ein klarer Sieg der Rechten ab. Aber was sich programmatisch dahinter verbirgt, ist plötzlich unklar.

Politische Zweifel

Das ist vor allem Silvio Berlusconi zuzuschreiben, er war bereits Drahtzieher bei Montis Sturz. Seine kleine Zentrumspartei schloss sich am Mittwoch überraschend der weiter rechts positionierten Lega an, Draghi nicht mehr zu unterstützen. Damit riskiert der 85-jährige Ex-Bunga-Bunga-Premier auf einen Schlag die moderate EU- und regierungsfreundliche Linie, die seine Partei über die Jahre über Wasser hielt und das rechte Lager vor allzu extremen Positionen bewahrte. Dem Lager gehört auch die neofaschistische FDI an, die derzeit in der Opposition sitzt, und als stärkste Partei die neue Regierung stellen könnte.

Politisch ist Italien plötzlich auch als Bündnispartner kompromittiert. Die Exponenten der drei Koalitionspartner, die Draghi am Mittwoch stürzten, sowie die FDI unterhalten mit Putin eine enge Freundschaft oder besondere Verbindung. Diese wurde zwar offiziell auf Eis gelegt, bremste jedoch die Regierung in den vergangenen Monaten in der Ukrainepolitik.

Wirtschaftliches Risiko

Politik und Wirtschaft lassen sich nur schwer auseinanderhalten. Besonders dann nicht, wenn wie im Falle Italiens das wirtschaftliche Wohl nur im Einvernehmen mit Brüssel und Frankfurt zu erlangen ist. Das gilt beim Wiederaufbaufonds NextGenEU genauso wie bei den Risikoaufschlägen am Kapitalmarkt (Spread).

Das grösste Risiko besteht darin, dass Italiens künftige Regierung den finanzpolitisch moderaten Kurs aufgibt. Das Land ist über Nacht in einen Wahlkampf getaumelt. Die politischen Parteien müssen sich auf taktische Koalitionen einigen. Wahlgeschenke werden versprochen. Wahrscheinlich kommt eine Konstellation ohne Regierungserfahrung an die Macht.

Die EZB und das Anti-Spread-Vehikel

Ausgerechnet am Tag des Draghi-Rücktritts lancierte die EZB das Instrument TPI (Transmission Protection Instrument). Gemäss EZB soll es nur ungerechtfertigten und ungeordneten Marktdynamiken entgegenwirken, die die EZB in ihrer Geldpolitik behindern. Und TPI soll nur Staaten zugutekommen, die Brüssels fiskalpolitische Regeln erfüllen und gegen die kein Defizitverfahren läuft.

Ob die EZB das Instrument auch einsetzen wird, wenn Zinsturbulenzen als Folge politischer Experimente auftreten, ist dennoch nicht auszuschliessen. In Rom wird TPI bereits lakonisch als Anti-Spread-Mechanismus bezeichnet. Das deutet darauf hin, dass die Exponenten, die Draghi zu Fall brachten, auf eine schützende Hand aus Frankfurt zählen. TPI hat damit bereits einen kontraproduktiven Effekt.