Italiener gibt es eben doch

Nun kann Massimo d’Azeglio in Frieden ruhen. Der aus Turin stammende Maler, Schriftsteller und Politiker, in seiner Heimat eine führende Gestalt des 19. Jahrhunderts, meinte nach der Gründung des Gesamtstaats bange: Nun ist zwar Italien geschaffen, doch die Italiener müssen erst noch gemacht werden. Heute gibt es sie. Die Squadra Azzurra hat es in den vergangenen Wochen bewiesen.

Nicht nur im Augenblick des endgültigen Triumphs an der Fussball-Europameisterschaft, sondern schon zu Beginn, ja: vor jedem Spiel. So frohgemut wie die italienische Elf sang niemand sonst (wenn überhaupt gesungen wurde; die Eid­genossen schwiegen zum eher lenden­lahmen Alpenhymnus – das alte «Heil dir Helvetia» war mitreissender). Wenn je des deutschen Bundestrainers Sepp Herbergers 1954 bewährtes Motto «Elf Freunde müsst ihr sein, um Siege zu erringen» abermals mit Erfolg umgesetzt wurde, dann jetzt von Roberto Mancinis Mannen.

Der Commissario tecnico machte am Spielfeldrand «bella figura», dress- und coachingmässig; seine Kicker machten auf dem Platz mehr auf Effizienz denn auf Eleganz, etwa die gefürchtet hartknochige Verteidigung um Altmeister und Leitwolf Giorgio Chiellini. Überhaupt konzentrierten sich die Azzurri auf den Fussball, liessen den Regenbogen am Himmel und ­begriffen Kniebeugen vorzugsweise als lockernde Leibesübung, basta.

Auch Elias Canetti, Literatur-Nobelpreisträger von 1981 (der Name kann täuschen; er war sephardischer Bulgare, britischer Bürger, lange in Zürich ansässig und schrieb in deutscher Sprache), hätte nun Anlass, sein Massenpsychogramm der Italiener zu überarbeiten. Er hielt ihr Nationalgefühl für blockiert – zwischen albernem Nachäffen der antiken Römer, wie es Mussolini in Szene setzte, und dem Rom Sankt Peters, das die ganze Welt anspricht, nicht Italien allein.

Apropos Römisches Reich: Dort wurden einst gegen das Jahresende hin die ­Saturnalien gefeiert, ein ausuferndes Volksfest. Gregor von Rezzori – auch er trug einen trügerischen Namen; dieser unterschätzte Schriftsteller deutscher Sprache war eine altösterreichisch-rumänische Melange – rückte das Fussballspiel in die Nähe dieser Publikumsexzesse: Es gehöre zu den gerade noch kontrollier­baren «kollektiven Läuterungsprozessen, mit denen ein Volk seine Triebe sublimiert und abreagiert». Dass dies in Italien leidenschaftlicher vor sich zu gehen pflegt als anderswo, hatte Rezzori in der Toskana vor Augen, wo er schliesslich lange gelebt hatte und 1998 starb.

Was es übrigens bedeutet, wenn ein Fest ins Fiasko kippt, zeigten manche Randale-Reaktionen von England-Fans auf die Ernüchterung. Dem Vernehmen nach soll die Schadenfreude in Schottland und andern Teilen des nicht so Vereinigten Königreichs recht spürbar gewesen sein. Italien dagegen hat sich eine Dosis patriotischen Hochgefühls gegönnt, die im grauen Corona-Alltag belebend wirkt. So mag denn auch stimmen, was die Calcio-Gladiatoren inbrünstig, wenn auch nicht durchweg ton- und taktfest sangen: Italien vereint, «…dall’Alpi a Sicilia».