Italiens Erfolg zählt nur im Ausland

Der italienische Aktienmarkt hat den Flash Crash besser überstanden als die meisten Börsen in Europa. Der FTSE Mib liegt seit Jahresbeginn 3% im Plus. Dax und Eurostoxx sind hingegen in die Verlustzone gerutscht. Selbst die Risikoeinschätzung hat sich verbessert: Der Zinsaufschlag italienischer Staatsanleihen gegenüber deutschen ist beachtliche 0,3 Prozentpunkte gefallen.

Das Urteil der Märkte verbessert sich, obwohl das politische Risiko in Italien steigt. Am 4. März wird ein neues Parlament gewählt, und alles deutet darauf hin, dass keine stabile Regierungsmehrheit zustande kommen wird. Liegen die Märkte also falsch, oder müssen sich Anleger um Italiens Zukunft tatsächlich keine Sorgen mehr machen?