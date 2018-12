Italiens Haushalt nimmt erste Hürde

(Reuters) Der italienische Senat hat den Haushaltskompromiss mit der EU-Kommission gebilligt. Die Parlamentskammer verabschiedete am Sonntagmorgen den überarbeiteten Etatentwurf für 2019 mit 167 zu 78 Stimmen bei drei Enthaltungen. Bis zum 31. Dezember muss er auch noch vom Abgeordnetenhaus abgesegnet werden, um Anfang nächsten Jahres in Kraft treten zu können. Die Regierung hatte sich nach wochenlangem Ringen mit der EU-Kommission am Mittwoch auf das Budget geeinigt und damit ein Strafverfahren abgewendet. Die Zugeständnisse der Koalition aus populistischer 5-Sterne-Bewegung und rechter Lega machten aber eine umfangreiche Überarbeitung nötig, so dass der endgültige Text erst in letzter Minute am Samstag im Senat vorgelegt werden konnte.

Dies löste Proteste der Opposition aus. Sie bemängelt zu wenig Zeit zur Prüfung des Entwurfs und will die Rechtmässigkeit des Vorgehens vor Gericht untersuchen lassen. Vize-Regierungschef Luigi Di Maio von den 5-Sternen erklärte auf Facebook, dass wegen der Einigung mit der EU-Kommission mehr Zeit benötigt worden sei. «Ich rechne damit, dass der Haushalt am 27. und 28. Dezember endgültig verabschiedet wird», zeigte er sich zuversichtlich.

Zur Umsetzung kostspieliger Wahlversprechen plante die Regierung ursprünglich mit einer Neuverschuldung von 2,4% der Wirtschaftsleistung. Die EU-Kommission lehnte dies aber ab, weil Italien gemessen am BIP bereits das am höchsten verschuldete Euro-Land nach Griechenland ist und drohte mit einem Defizitverfahren. Am Mittwoch sagte die Regierung dann zu, das Defizitziel auf 2,04% zu senken.