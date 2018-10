Italiens Haushaltsentwurf abgelehnt

(Reuters) Die EU-Kommission weist mit dem italienischen Haushaltsentwurf für 2019 erstmals den Finanzplan eines Euro-Landes zurück. Die Pläne der Regierung in Rom stünden nicht in Einklang mit dem EU-Stabilitätspakt, teilte die EU-Kommission am Dienstag in Strassburg mit. Es habe keine Alternative gegeben, sagte Kommissions-Vizepräsident Valdis Dombrovskis. Italien habe sich «offen und bewusst» gegen selbst getroffene Verpflichtungen und Zusagen an andere Euro-Partner gestellt. Das Land habe nun drei Wochen Zeit, um die Kritikpunkte zu verarbeiten und einen neuen Haushalt einzureichen.

Bislang wurde noch kein Budgetentwurf eines Euro-Landes zurückgewiesen, obwohl die Obergrenze zur Neuverschuldung von mehreren Ländern immer wieder gerissen wurde. Die Kommission prüft die Staatsfinanzen aller 19 Mitglieder der Gemeinschaftswährung.

Die italienische Regierung aus populistischer 5-Sterne-Bewegung und rechter Lega plant für nächstes Jahr eine Neuverschuldung von 2,4% der Wirtschaftsleistung – drei Mal so viel wie der Kommission eigentlich versprochen. In der Folge dürfte der bereits hohe Schuldenberg von 2,3 Bio. € weiter anwachsen. Nur Griechenland hat im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt eine noch höhere Verschuldung.

Vorige Woche hatte die EU-Kommission Italien bereits gewarnt und von einem besonders ernsthaften Verstoss gegen EU-Regeln gesprochen. Die Regierung in Rom will in dem Streit aber nicht nachgeben. Sie plant höhere Investitionen, um für mehr Wachstum zu sorgen.