Italiens mutiger Kampf gegen das Virus

Bereits mehr als 15 000 Menschen sind in Italien nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Sorge bereitet das Tempo der Ausbreitung. Täglich wächst die Zahl der Fälle um mehr als tausend Personen. Die Hälfte von ihnen muss in ein Spital eingeliefert werden. Dort steigen die neuen Krankheitsfälle deutlich schneller als die Entlassungen von Patienten. Die Gesundheitsversorgung droht bald an ihre Kapazitätsgrenzen zu stossen. Punktuelle Verbote wie die Schliessung von Schulen, die verfügt wurden, haben sich als wirkungslos erwiesen.

Der ungünstige Verlauf der Ansteckung hat die italienische Regierung diese Woche dazu bewogen, das gesamte Land zu einer Art Sperrzone zu erklären. Während europaweit noch über das hohe Gut der durch Schengen garantierten Personenfreizügigkeit zwischen den Partnerstaaten gestritten wird, hat Italien auf nationalem Territorium die Bewegungsfreiheit weitgehend ausgesetzt. Ansammlungen sind verboten. Wer das Haus verlässt ohne einen triftigen Grund (Einkaufen, Arbeit), riskiert eine saftige Geldstrafe, im Extremfall drei Monate Haft. Erforderlich ist ein individuell ausgefülltes und unterzeichnetes Formular. Die Polizei kontrolliert.

Die Italiener akzeptieren diese Einschränkung, weil sie wissen, dass sie die einzige erfolgversprechende Vorkehrung sind, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Bis vor kurzem war noch häufig zu hören, dass Covid-19 doch nur eine andere Form der Grippe und somit halb so schlimm sei. Heute sagt das niemand mehr in Italien. Man ist zur Einsicht gekommen, dass die Gefahr für das Land deutlich grösser ist, als anfangs vermutet wurde.

Contes Stunde

Grossen Anteil an diesem Meinungswandel hat Giuseppe Conte. Der Premierminister hat sich als verlässlicher Krisenmanager erwiesen. Er arbeitet eng mit einem Beraterstab von Wissenschaftlern und Ärzten zusammen. Conte trifft die politischen Entscheidungen, aber in der Frage, welche Massnahmen sinnvoll sind und umgesetzt werden müssen, vertraut er voll dem Expertenwissen derjenigen, die sich am besten auskennen und aus der Praxis wissen, was lokal erforderlich ist. ­Parteipolitische Überlegungen spielen für einmal keine Rolle. Das kommt nicht von ungefähr: Der 55-jährige Rechtsprofessor ist parteilos. In Italiens schwerster Krise erweist sich das für das Land als Glücksfall.

Mit seinem pragmatischen Ansatz diszipliniert Conte nicht nur die Mitglieder der eigenen Koalition aus Fünf-Sterne-Protestlern und den durch Abspaltungen geschwächten Linksdemokraten. Auch die Opposition ­opponiert nur noch zahm. Conte lud Lega-Chef Matteo Salvini, die Chefin der neofaschistischen «Brüder Italiens» und Silvio Berlusconis Spitzenmann Antonio ­Tajani – der Milliardär aus Mailand selbst hat Italien in Richtung Südfrankreich verlassen – zu einem Meinungsaustausch ein. Mit einem Appell an die gemeinsame Verantwortung nahm Conte jedem Protest den Wind aus den Segeln. Gegen die von Virologen empfohlenen Schutzmassnahmen lässt sich parteipolitisch nicht punkten. Einzig in der Frage der finanziellen Mittel, die zur Verfügung gestellt werden sollten, bot sich eine Angriffsfläche: Die Kontrahenten kritisierten, dass die Regierung hier viel zu knauserig sei. Noch bevor das Gespräch begonnen hatte, signalisierte die Exekutive, dass die Ausgaben massiv aufgestockt würden, und gab damit der Gegenseite recht.

Für Italien ist der neue Sach­bezug der Parteien eine positive ­Erfahrung. In vorangegangenen Krisen war das anders, dominierte die ­politische Polemik. Zuletzt, als 2018 in Genua die Autobahnbrücke einstürzte: Damals lieferten sich die Parteienvertreter monatelang eine Schlammschlacht, die niemandem nützte. Die betroffene Bevölkerung hatte den Schaden, denn der Neubau verzögerte sich unnötigerweise.

Die Herausforderungen sind allerdings auch präzedenzlos. Im Kampf gegen das Coronavirus wurde Italiens als Volkswirtschaft in zwei Phasen fast ganz heruntergefahren. Zunächst traten weitreichende Verbote in Norditalien in Kraft, mit Schwerpunkt Lombardei. Es traf damit eine Region, die überdurchschnittlich zur ­nationalen Wirtschaftsleistung beiträgt. Anfang der Woche wurden die Einschränkungen auf ganz Italien ausgeweitet und seither verschärft. Sämtliche Veranstal­tungen, von Sportereignissen bis zu Trauerfeiern, sind ausgesetzt. Schulen, Universitäten, kulturelle Einrichtungen sowie Restaurants und Cafés sind geschlossen. Das Transportwesen ist auf ein Minimum reduziert. ­Büros und die öffentliche Verwaltung sind angehalten, «Smart Working» zu ermöglichen, das heisst, die Angestellten sollen von zu Hause aus arbeiten, flexibel zum Einsatz kommen oder frei nehmen.

Dort, wo die Arbeit nicht stillsteht, muss eine Sicherheitsdistanz garantiert sein. Das betrifft zum einen die Kunden beispielsweise in Lebensmittelgeschäften oder denjenigen Bank- und Postfilialen, die noch geöffnet sind. Das Gleiche gilt für die Arbeitnehmer in allen Branchen. Der Arbeitgeber muss garantieren, dass die Angestellten ausreichend Abstand untereinander einhalten können, um das Virus nicht einzufangen. Im produzierenden Gewerbe führt das bereits dazu, dass die Fertigung eingestellt wird, um den Arbeitsablauf neu zu organisieren, bspw. in FCA-Werken (Fiat Chrysler (FCA 8.15 -18.74%)) in Mittel- und Süditalien. In vielen Fabriken des Landes ist das noch nicht geschehen. Deshalb kommt es zu spontanen Arbeitsniederlegungen. Die Gewerkschaften protestieren. Die Polizei hat Handhabe, Anlagen zu schliessen.

Es trifft die Schwächsten

Die ökonomischen Folgen des staatlich verfügten Stillstands sind enorm. Hinzu kommt, dass Italien geschwächt in die Krise eintrat. Im Schlussquartal 2019, bevor das Virus auftauchte, war das Bruttoinlandprodukt bereits geschrumpft. Der Tourismus, der am härtesten getroffen wurde und dessen Nachfrage sich nur schleppend erholen dürfte, spielt für das Land eine grosse Rolle. Italien zählt zudem überdurchschnittlich viele Einmann- und Kleinstbetriebe sowie viele Arbeitnehmer im Prekariat, mit befristetem oder gar keinem offiziellen Anstellungsvertrag. Die Zwangspause wird schnell zur Existenzfrage. Corona ist ein soziales Problem. Die Regierung versucht, die wirksamsten Vorkehrungen zu finden, um zu helfen. Dazu gehören die Ausweitung des Kurzarbeitgeldes auf kleine Betriebe und die Aussetzung von Hypothekarzahlungen.

Die bekannten Schwächen erweisen sich nun als ­Risiko. Die zum Verkauf stehende, überschuldete Flug­gesellschaft Alitalia dürfte endgültig unverkaufbar sein. Die zahlreichen kleinen und mittelgrossen Banken, die finanziell anfällig sind, müssen sich auf eine neue Welle notleidender Kredite einstellen. Die EZB erhöhte auch deshalb am Donnerstag die Liquiditätszuteilung an das Bankensystem. Der italienische Finanzminister will 25 Mrd. € mobilisieren, um den Menschen und der Wirtschaft zu helfen. Dass die Defizitobergrenze von 3% des BIP überschritten wird, steht so gut wie fest und wird von Brüssel verständlicherweise nicht moniert. Trotzdem beurteilen die Märkte die Kraftanstrengung der ­Behörden unbarmherzig: Der Aktienindex FTSE Mib stürzte am Donnerstag 17% in die Tiefe. Schon in der Vorwoche, als Covid-19 weltweit Anleger aus Aktien trieb, waren italienische BTP die einzigen Staatsanleihen, deren Verzinsung stieg und Notierung fiel.

Sollten sich andere Staaten in Europa endlich dazu durchringen, konsequent gegen die Ansteckungsherde vorzugehen, werden sie an dem mutigen Vorgehen, für das sich Italiens Regierung auf Anraten von Virologen entschieden hat, nicht vorbeikommen. Trotzdem ist ­allen bewusst: Es handelt sich um ein Experiment, das spätestens im April erste Erfolge zeigen soll. Ziel ist es, das Virus ausreichend unter Kontrolle zu halten, um die staatliche Gesundheitsversorgung zu garantieren. Nicht abzusehen, was andernfalls geschehen würde.