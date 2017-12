Ja zur Senkung der US-Körperschaftssteuer

Der US-Kongress steht kurz vor der Verabschiedung einer grossen Steuerreform. Die wichtigste Massnahme sieht die Senkung des Körperschaftssteuersatzes von 35 auf 20% vor – vom höchsten Niveau unter den OECD-Ländern auf eines der niedrigsten – und ermöglicht es US-Unternehmen, den Gewinn ausländischer Tochtergesellschaften zurückzuführen, ohne zusätzlich US-Steuern entrichten zu müssen. Gegner des Gesetzes verweisen auf das wachsende Haushaltsdefizit, das die Staatsschulden in den nächsten zehn Jahren um 1,5 Bio. $ in die Höhe treiben würde.

Zum Autor Martin Feldstein, Professor für Wirtschaftswissenschaften in Harvard und Präsident Emeritus des amerikanischen Wirtschaftsforschungsinstituts National Bureau for Economic Research, war von 1982 bis 1984 Vorsitzender des wirtschaftlichen Beraterstabs von Präsident Ronald Reagan.

Ich habe eine Abneigung gegen Haushaltsdefizite und warne schon seit langem vor ihren gefährlichen Folgen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die wirtschaftlichen Vorteile aus den Änderungen der Besteuerung von Unternehmen die nachteiligen Auswirkungen der höheren Verschuldung überwiegen werden.

Der US-Unternehmenssektor wird dank dem niedrigeren Steuersatz Kapital anziehen. Amerikanische Unternehmen werden mehr in den USA investieren, da die Steuersätze im Ausland nicht mehr attraktiver sein werden, und sie werden Gewinne zurückführen, die ihre ausländischen Tochtergesellschaften erwirtschaftet haben, statt sie dort zu belassen. Sie werden auch einen Teil der in der Vergangenheit im Ausland erwirtschafteten und dort belassenen Gewinne repatriieren, die sich Schätzungen des US-Finanzministeriums zufolge auf 2,5 Bio. $ belaufen. Ausländische Unternehmen werden ihre Investitionen in den USA ausweiten – oder sogar ihren Sitz in die USA verlegen –, um vom geringeren Steuersatz zu profitieren. Innerhalb der Vereinigten Staaten wird Kapital aus der Landwirtschaft und dem Wohnungswesen zugunsten höherer Produktivität in den Unternehmenssektor fliessen.

Kapitalstock wird sich vergrössern

Es lässt sich zwar schwer abschätzen, in welchem Umfang sich das Kapital im Unternehmenssektor insgesamt erhöhen wird, ich denke aber, dass man von mindestens 5 Bio. $ im Verlauf der nächsten zehn Jahre ausgehen kann. Der vermehrte Kapitalfluss in den Unternehmenssektor wird die Produktivität und die Reallöhne steigen lassen. Wenn das geschieht, wird das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) 2027 um rund 500 Mrd. $ höher sein und damit 1,7% des gesamten BIP 2027 ausmachen, was pro Haushalt ein Einkommensplus von 4000 $ bedeuten würde.

Diese positiven Effekte sind unmittelbar relevant, um die primären negativen Effekte auszugleichen, die normalerweise mit einem Haushaltsdefizit in Verbindung gebracht werden: dass staatliche Kreditaufnahme private Kapitalbildung verdrängt, dass höhere Zinszahlungen gewöhnlich höhere Steuern oder Kürzungen bei den Verteidigungsausgaben und bei Sozialprogrammen erforderlich machen, dass ein Haushaltsdefizit zu einer unerwünschten Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage führt, wenn Vollbeschäftigung herrscht, und dass eine höhere Schuldenquote weniger Spielraum für unvorhergesehene, dringende öffentliche Ausgaben lässt.

Ich glaube, dass keines dieser Probleme im kommenden Jahrzehnt konkrete Formen annehmen wird. Befassen wir uns der Reihe nach damit. Auch wenn die Kreditaufnahme der öffentlichen Hand in Höhe von 1,5 Bio. $ aufgrund der geplanten Steuerreform in den nächsten zehn Jahren eine Kreditaufnahme des privaten Sektors in gleicher Höhe verdrängen könnte, wird sich der Kapitalstock sogar um einen noch höheren Betrag vergrössern. Die 1,5-Bio.-$-Senkung der Körperschaftssteuer wird US-Unternehmen unmittelbar zugutekommen, und das Kapital der Unternehmen wird sich aufgrund des Mittelzuflusses aus der übrigen Welt weiter erhöhen. Auch bei steigender Staatsverschuldung kann die vorgeschlagene Steuerreform den Kapitalstock der Unternehmen in den nächsten zehn Jahren um rund 5 Bio. $ erhöhen.

Stimulierende Effekte erwünscht

Ausserdem würden die 500 Mrd. $ BIP-Zuwachs bis 2027 die Steuereinnahmen 100 bis 150 Mrd. $ pro Jahr steigen lassen. Das reichte aus, um die Zinszahlungen in Höhe von 60 Mrd. $ für die 1,5 Bio. $ zusätzliche Staatsverschuldung zu leisten, und es bliebe Geld übrig, um die öffentlichen Ausgaben zu erhöhen oder die Einkommenssteuern zu senken.

Auch Bedenken, dass eine Erhöhung des Haushaltsdefizits zu einer unerwünschten Stimulierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage führen würde, sind fehl am Platz. Tatsächlich sollten die stimulierenden Effekte des Haushaltsdefizits und der verstärkten Unternehmensinvestitionen aus zwei Gründen begrüsst werden. Erstens werden sie die kontraktiven Effekte der erwarteten Erhöhung des Leitzinses und die Schrumpfung der Bilanzsumme des Fed kompensieren. Zweitens rechnen die meisten Experten nach neun Jahren der konjunkturellen Expansion damit, dass die USA irgendwann in den kommenden fünf Jahren in eine Rezession geraten werden.

Defizit nach den Kongresswahlen angehen

Auch Sorgen angesichts des Verhältnisses der von der Öffentlichkeit gehaltenen Staatsschulden, das sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt hat und aktuell bei 77% des BIP liegt, sind übertrieben. Prognosen des Congressional Budget Office zufolge wird die Schuldenquote auch ohne weitere Gesetze bis 2027 auf 91,2% steigen. Der unmittelbare Effekt des 1,5-Bio.-$-Defizits infolge der Steuerreform würde einen Anstieg auf 97% bedeuten. Eine unvorhergesehene Militäroperation oder ein wirtschaftlicher Abschwung würden zusätzliche schuldenfinanzierte Ausgaben oder Steuersenkungen notwendig machen. Doch selbst ein 900 Mrd. $ schweres Ausgabenprogramm wie der American Recovery and Reinvestment Act aus dem Jahr 2009 würde der Schuldenquote lediglich drei Prozentpunkte hinzufügen. Es ist schwer vorstellbar, dass es mit einer Schuldenquote in Höhe von 97% schwieriger zu erreichen wäre als mit einer Schuldenquote in Höhe von 92%.

Aus all diesen vier Gründen glaube ich, dass die Vorteile einer Senkung des Körperschaftssteuersatzes die nachteiligen Auswirkungen mehr als aufwiegen würden, die Haushaltsdefiziten zugeschrieben werden. Mit Blick auf die Zukunft glaube ich aber auch, dass die Verringerung des Haushaltsdefizits nach den Kongresswahlen 2018 hohe Priorität haben sollte. Mit einer Steuer auf Kohlendioxidemissionen oder einer Verlangsamung des Ausgabenwachstums bei staatlichen Leistungen kann begonnen werden, die Schuldenquote wieder einem Niveau von 50% wie vor dem Abschwung 2008/2009 anzunähern. An erster Stelle steht jedoch die Verabschiedung der geplanten Steuerreform.

