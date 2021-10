Fünf nach zwölf bei Credit Suisse

Es sind scharfe Worte, welche die Finma gegenüber Credit Suisse gefunden hat: Von «gravierenden organisatorischen Mängeln» spricht der Regulator. Bei der Beschattungsaffäre habe die Grossbank im betroffenen Sicherheitsbereich «keine Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit» geboten. Das zeuge von einer «unangemessenen Unternehmenskultur» bei Teilen der damaligen CS-Geschäftsleitung.

Auch wenn die Abarbeitung eines Teils ihrer Altlasten für die Bank in einem ersten Schritt sicher positiv zu werten ist: Einen Schlussstrich unter «Spygate» zu ziehen, wie es die Grossbank nun gerne möchte, lässt das Fazit der Finma nicht zu. Zum einen, weil sie Credit Suisse zu weiterführenden Massnahmen verpflichtet hat. Zum anderen aber auch, weil sich die Observation von Mitarbeitern (wie dem ehemaligen Starbanker Iqbal Khan) einreiht in die Affären um das kollabierte Family Office Archegos, die Lieferkettenfinanzierungsfonds von Lex Greensill oder auch die Mosambik-Kredite, wozu die Finma, ebenfalls gestern, ihr Enforcementverfahren abgeschlossen hat.

All diesen Tatbeständen liegt zugrunde, dass die Grossbank Risiken falsch eingeschätzt hat. Das Risikomanagement von Credit Suisse hat der Regulator nicht zum ersten Mal an den Pranger gestellt. Wegen eines anderen Falles hat die Finma die Bank bereits 2018 gerügt. Anschliessend hat CS in ein hochklassiges neues Risikomanagementsystem investiert – vergebliche Liebesmüh, wenn es im Unternehmen selbst an einer entsprechenden Risikokultur hapert, wie sich seit damals gezeigt hat.

Klar ist, die hier aufgezählten Fälle haben sich noch unter der Ägide der vorherigen CS-Führung unter Tidjane Thiam und Urs Rohner ereignet. Nun ist der neue Präsident am Zug. António Horta-Osório hat angekündigt, mit der problematischen Attitüde der Bank in Bezug auf Risiko aufräumen zu wollen.

Ob sich das auch in der neuen Strategie der Grossbank spiegelt, die Horta-Osório bis Jahresende präsentieren will, bleibt abzuwarten. Der Präsident wäre jedoch gut beraten, seinen Worten auch bald Taten folgen zu lassen, allein schon, um Anlegern Klarheit über den kommenden Kurs von CS zu verschaffen.

In den ersten Tagen der Coronakrise 2020 hat Credit Suisse es vermocht, sich als eine der treibenden Kräfte hinter dem Covid-19-Kreditprogramm des Bundes zu positionieren. Das von der Finma gefällte Urteil zeigt aber, dass die Mängel bei der zweitgrössten Schweizer Bank schon zu lange überwiegen. Bis Mitarbeitende und die Öffentlchkeit wieder sicher sein öffnen, dass man bei der Bank den eigene Worten auch nachlebt, dauert es wohl noch lange.