«Jamaika» eröffnet Chancen

Das Ergebnis der Bundestagswahl ist unmissverständlich – es gibt kein: weiter so wie bis anhin! Die Grosse Koalition wurde abgewählt. Nicht nur, dass die Bevölkerung einen Neuanfang will. Auch die Sozialdemokraten haben die Zwangsehe mit der Union satt, die für die SPD zu einer historischen Wahlniederlage geführt hat.

Sie wollen lieber stärkste Oppositionspartei sein als Juniorpartner in einer von Angela Merkel geführten Regierung. Damit gibt es noch zwei Optionen: Entweder – derzeit am wahrscheinlichsten – Union, Liberale und Grüne raufen sich nach zähen Verhandlungen wohl so zu Jahresbeginn 2018 zu einer sogenannten Jamaika-Koalition unter einer Bundeskanzlerin Merkel zusammen. Oder aber es kommt zu Neuwahlen.

Zwar gab es schon 1972, 1983 und 2005 vorgezogene Bundestagswahlen, noch nie jedoch als Folge gescheiterter Koalitionsverhandlungen nach unmittelbar vorangegangenen Wahlen.

Deshalb ist kaum zu erwarten, dass die Spitzenpolitiker den von allen so ungeliebten Weg der Neuwahlen beschreiten werden. Die Mehrheit der Bevölkerung würde einen solchen Schritt als mangelnden Respekt vor einer demokratischen Wahlentscheidung bewerten. Sie sähen darin eine Schwäche der Parteiführungen.

Deshalb dürften Neuwahlen für Merkel das Ende ihrer Kanzlerschaft bedeuten, denn es wäre nicht zu erwarten, dass sie innerparteilich zur Spitzenkandidatin gekürt würde. Sie ist somit zum Weiterregieren unter neuen Umständen verdammt.

Entsprechend bereitwillig muss und wird sie sein, einen aus Sicht der Union auch sehr hohen Preis für das Zustandekommen einer Jamaika-Koalition zu bezahlen – was Liberalen und Grünen eine Zustimmung erleichtern wird.

Nach Kompromissen suchen

Eine Koalition von CDU/CSU, FDP und Grünen wäre auf Bundesebene Neuland. Es käme zu einer doppelten Premiere: Erstmals würden vier Parteien eine Bundesregierung bilden, erstmalig wäre auch das breite, entsprechend spannungsgeladene Spektrum von bürgerlich-konservativ, marktwirtschaftlich und ökologisch orientierten Kräften, die als reines Machtbündnis ohne ideologische Gemeinsamkeit zusammen zu regieren hätten.

Ständig dürften grosser Krach und damit Neuwahlen drohen. Politische Instabilität und damit wirtschaftliche Planungsunsicherheit wären die Folgen. Für Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit kein optimales Szenario.

Doch eine Jamaika-Koalition eröffnet auch Chancen. Allein schon, dass die Erstarrung der Grossen Koalition Geschichte ist, könnte einen Stimmungswandel hin zu mehr Optimismus erwirken – gerade bei Jüngeren, die nach politischer Veränderung dürsten.

Ein Koalitionsvertrag, der mehr als nur der kleinste gemeinsame Nenner ist, müsste ein paar gemeinsame neue Projekte, einige für alle Partner gangbare Kompromisse enthalten.

Digitalisierung ist das Thema, das für die Jamaika-Koalition das Zeug zum Symbol des Neuanfangs hat. Sie verändert die Lebenswirklichkeit der Massen so radikal und komplett, dass eine ebenso fundamentale Anpassung von Geschäftsmodellen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik unabdingbar wird.

Um Deutschland fit zu machen für das digitale Zeitalter, genügt es nicht, nur ein paar Kilometer Glasfaserkabel zu verlegen. Mehr und schnellere Breitbandversorgung ist nur eine notwendige Vorbedingung für wirtschaftliche Erfolge.

Um die Vorteile der Digitalisierung besser zu nutzen, bedarf es mehr als neuer Technik. Es braucht kreative Ideen auf allen Ebenen und in jedem Bereich, und notwendig werden grundsätzliche Änderungen im Denken und Verhalten. Um hier nachhaltig voranzukommen, ist an erster Stelle das Bildungssystem umzukrempeln.

Wie für Jugendliche sollte ebenso viel finanzieller Aufwand für Umschulung, Fort- und Weiterbildung Erwachsener aufgewendet werden – ein Leben lang, auch als Lernen jenseits bisheriger Erfahrungen.

Dabei sollte die Fähigkeit Vorrang haben, mit neuem Wissen umzugehen und es mit alten Erfahrungen klug zu vernetzen. Zudem sind Arbeits(zeit)modelle zu modernisieren, sodass nicht mehr die Anwesenheitspflicht, sondern das Ergebnis zählt und auch abends oder am Wochenende von zu Hause aus geschäftliche Aktivitäten möglich sind, im Gegenzug für mehr private zeitliche Flexibilität.

«Digitalisierung beschleunigen» könnte ein grosses gemeinsames Projekt sein, das ökologische Nachhaltigkeitsziele der Grünen und ökonomische Modernisierungsabsichten der FDP zu erreichen ermöglicht.

Die Modernisierung des Sozialstaats ist ein zweites Thema, das in der Bevölkerung grosse Unterstützung finden würde, wiederum vor allem bei Jüngeren, die sonst im Alter eine gravierende Rentenlücke erwarten wird. «Bürgerversicherung» heisst der Kompromiss, der für alle Beteiligten akzeptabel sein müsste.

Gemeint ist damit, dass demografische Alterung, Digitalisierung und neue Formen des Zusammenlebens eine Wende von einer Lohnabgabe- zu einer Steuerfinanzierung des Sozialstaats erforderlich machen.

Alle sind gleichermassen in die Finanzierungspflicht einzubinden. Am klügsten wäre es, über eine Steuer nachzudenken, die sich an der gesamten Wertschöpfung einer Volkswirtschaft orientiert, also an der Summe aus allen Arbeits- und Kapitaleinkommen, Zinsen, Mieten und Pachten, Abschreibungen sowie Gewinnen ausgerichtet ist.

Die Bürgerversicherung wäre für eine Jamaika-Koalition ein gangbarer Weg, weil sie alle gleich behandelt (was Liberalen und Grünen gefallen müsste), weil sie eine zweckmässige Antwort auf den mit der Digitalisierung einhergehenden Strukturwandel darstellt, was die Akzeptanz für den Einsatz von Robotern, Algorithmen und künstlicher Intelligenz steigert (was Liberale gut finden) und weil sie an den Grundfesten der sozialen Marktwirtschaft mit ihrem solidarischen Finanzierungsmodell festhält (was der Union passen sollte).

«Deal» zur Zuwanderung

Von vielen wird die Zuwanderungspolitik als Knackpunkt für eine Jamaika-Koalition eingestuft. Die Lösung könnte sein, dass Deutschland einem ganzheitlichen Migrations- und Integrationskonzept folgt: Mit EU-Asylrecht ohne Obergrenze auf der Basis der Dubliner Abkommen als Grundlage, einem nationalen «Selbsteintrittsrecht» mit «Kontingenten» für Flüchtlinge mit vorübergehendem Aufenthaltsrecht als freiwillige humanitär motivierte Erweiterung sowie einem transparenten Wettbewerb um eine begrenzte Anzahl dauerhafter Bleiberechte für Flüchtlinge und deren Familienangehörige als wirtschaftspolitische Ergänzung. Ein solches Ineinandergreifen der europäischen, nationalen und lokalen Ebene bietet allen etwas und niemandem alles.

Union, Liberale und Grüne sind im Kern alle EU-freundlich – auch wenn sie zum Mass von Vergemeinschaftung oder nationaler Autonomie, zum Umfang der Transfers von reicheren zu ärmeren Regionen und zur Auswahl der wirtschaftspolitischen Instrumente unterschiedliche Vorstellungen haben.

Doch bei allen Koalitionspartnern herrscht Einverständnis, dass kaum eines der grossen Probleme mit mehr nationalen, aber weniger europäischen Lösungen zu bewältigen ist. Friede und Freiheit, innere und äussere Sicherheit, Klima- und Umweltschutz, Besteuerung von Finanzkapital und Internetgiganten dürften mit mehr und besserer Zusammenarbeit in der EU leichter zu erreichen sein.

Mehr Geschwindigkeit in der Digitalisierung, eine Bürgerversicherung als nachhaltiges Fundament einer modernen Sozialpolitik, ein Einwanderungsgesetz auf der Grundlage von «Dublin» als Kompromiss und eine durch mehr Föderalismus und eine variable Geometrie gestärkte EU, die Deutschland und Frankreich erlauben würde, gemeinsam voranzugehen, könnten die strategischen Eckpunkte eines Neuanfangs in der Wirtschaftspolitik sein. Eigentlich müsste es einer Jamaika-Koalition gelingen, sie konsensfähig auszugestalten.