Jan Schoch wird nicht Berater bei Leonteq

Die Wege von Leonteq (LEON 64.8 0.31%) und Gründer Jan Schoch trennen sich vollends. Der abgesetzte CEO wird keine Beraterfunktion beim Derivatspezialisten übernehmen, wie «Finanz und Wirtschaft» auf Nachfrage beim Unternehmen erfahren hat.

«Jan Schoch hat Leonteq verlassen», sagt ein Sprecher des Unternehmens. «Dies, nachdem eine Übereinkunft über die detaillierte Ausgestaltung und die Modalitäten seiner Rolle nicht möglich war.»

Inakzeptable Forderungen

Leonteq-Gründer Schoch wurde Anfang Oktober als Chef des Derivatspezialisten abgesetzt und hat Ende des Monats seinen Aktienanteil von 6,6% für rund 64 Mio. Fr. verkauft, was Leonteq am Mittwoch nochmals via Pflichtmitteilung bestätigt. «Finanz und Wirtschaft» erfuhr Ende Oktober, dass der Verwaltungsrat (VR) Schochs Beratermandat auf den Prüfstand stellen würde.

Wie es aus Unternehmenskreisen heisst, habe Schoch den VR mit nicht akzeptablen Forderungen bezüglich Arbeitszeiten, Rapportierungspflichten und Honorarvorstellungen konfrontiert.

GV am 22. November

Derweil läuft die Suche nach einem neuen Chef. Interimistisch hat Vize-CEO Marco Amato den Posten übernommen.

Am 22. November soll an einer ausserordentlichen Generalversammlung ein neuer VR-Präsident gewählt werden. Kandidat dafür ist Christopher Chambers, ein Vertrauter von Leonteq-Investor Rainer-Marc Frey. Letzterer soll massgeblich an der Absetzung Schochs beteiligt gewesen sein.

