Japan setzt auf Indien

Direktinvestitionen im Umfang von 42 Mrd. $ sollen im Verlauf der nächsten fünf Jahre in Infrastruktur- und Entwicklungsprojekte nach Indien fliessen – aus Japan. Dies vereinbarten der indische Ministerpräsident Narendra Modi und sein japanischer Amtskollege Fumio Kishida an einem Gipfeltreffen Mitte März in New Delhi. Das entspricht einer substanziellen Aufstockung der japanischen Investitionen (FDI) in Indien, die sich in den fünf Jahren vor dem Ausbruch von Covid-19 im Frühjahr 2019 auf 30 Mrd. $ belaufen hatten. Japan rangiert bei den FDI in Indien nach Singapur und den USA an dritter Stelle.

Bemerkenswert an dem Gipfeltreffen, das aus Anlass des siebzigsten Jahrestages der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Indien und Japan stattfand, war auch, dass beide Seiten Differenzen in der Haltung gegenüber dem russischen Überfall auf die Ukraine sorgsam beiseite liessen. Kishida demonstrierte damit, dass er den betont freundschaftlichen Kurs gegenüber Indien, den sein Vorgänger Shinzo Abe eingeschlagen hatte, weiterführt.

Modi und Kishida setzen offensichtlich auf das riesige Potenzial, das in den indisch-japanischen Wirtschaftsbeziehungen schlummert. Im Auge haben beide das zügige Wachstum des indisch-chinesischen Handelsvolumens. Dieses hatte sich 2021 bei einem gewaltigen chinesischen Überschuss auf 126 Mrd. $ belaufen, derweil der japanisch-indische Austausch nur bescheidene 17 Mrd. $ erreichte. Aber auch die japanischen FDI können, obschon sie kräftig gestiegen sind, noch stark wachsen. Es liegt indessen an Indien, die hohen regulatorischen Hürden, die den FDI im Wege stehen, zu reduzieren.

Geopolitische Gemeinsamkeiten

Es sollte sehr lange dauern, bis nach der Jahrtausendwende die japanisch-indischen Beziehungen endlich an Dynamik gewannen. Das betrifft nicht nur wirtschaftliche Belange, sondern auch die Diplomatie und die Geopolitik. Das aussenpolitische Establishment in New Delhi war und ist zu einem grossen Teil noch immer auf Russland und die USA fixiert. In Tokio wiederum herrschte bis zur langjährigen Regierungsführung von Premier Shinzo Abe (2006/07, 2012-2020) wenig Interesse an geopolitischen Entwicklungen, die nicht mit den USA, China und der koreanischen Halbinsel zu tun haben.

Dies alles sollte sich mit dem beschleunigten Wiederaufstieg der Weltmacht China ändern. Bereits während der Regierungszeit Donald Trumps in den USA hatte die Zusammenarbeit im Grossraum des Indopazifiks an Profil gewonnen. Zu denken ist dabei an die Plattform des «Quadrilateral Security Dialogue» (Quad), der die USA, Indien, Japan und Australien angehören. Nachdem Indien unter dem Deckmantel der sogenannten «Blockfreiheit» lange Zeit einen markant antiwestlichen Kurs gesteuert und sich damit deutlich vom ebenso markant pro-amerikanischen Japan unterschieden hatte, finden sich nun Tokio und New Delhi plötzlich auf derselben Seite, wenn es beispielsweise um die Zukunft von Taiwan geht. Auch haben Indien und Japan dieselben Sorgen und Interessen in Bezug auf die Sicherung der freien Seefahrt im Indischen Ozean und im Südchinesischen Meer.

Natürlich sind die geografischen und kulturellen Distanzen zwischen Indien und Japan enorm. Dies ungeachtet der Tatsache, dass die meisten Japaner Buddhisten sind und damit einer Religion huldigen, die in Indien ihren Ursprung hat und von dort über China und Korea nach Japan kam. Aus japanischer Sicht war Indien für lange Zeit ein hoffnungslos übervölkertes, chaotisches Entwicklungsland. Indien wiederum bewunderte zwar die japanische Industrie und die technologischen Spitzenleistungen der Japaner, fand aber keinen Zugang zu dem fernen Inselreich.

Zusammenarbeit ist überfällig

Dies alles hat sich in den vergangenen Jahren von Grund auf geändert. Schuld daran sind primär vier Faktoren: Chinas Aufstieg zur wirtschaftlichen und militärischen Weltmacht; die globalen Verwerfungen in den Lieferketten; die markanten Veränderungen der geopolitischen Verletzlichkeiten in Asien sowie schliesslich der Aufstieg Indiens zur IT-Grossmacht. In einer sich rasant verändernden Welt gibt es viele Gründe, wenn nicht Sachzwänge, die eine engere Zusammenarbeit zwischen Indien und Japan nahelegen. Nicht zuletzt haben die Amerikaner als Supermacht im Grossraum des Indopazifiks ein grosses Interesse daran, dass die Demokratien und Rechtsstaaten in Asien zusammenstehen.

Eine Intensivierung der indisch-japanischen Beziehungen ist nicht nur eine kurzfristige Angelegenheit für akute Krisenzeiten. In Tat und Wahrheit geht es um das überfällige Ausschöpfen wertvoller wirtschaftlicher Synergien zwischen den beiden so ungleichen Ländern. Indien und Japan sind bemüht, Abhängigkeiten von China zu reduzieren. Im Falle Indiens soll das massive bilaterale Handelsdefizit mit China, das 2021 den Rekordwert von 70 Mrd. $ erreichte, drastisch verringert werden. Ministerpräsident Kishida wiederum wünscht, dass die China-Abhängigkeit von «Japan Inc.» vermindert wird.

Japan erkennt im Markt und im Standort Indien drei wichtige Vorteile. Gerade für ein Land wie Japan mit einer rasch alternden und schrumpfenden Bevölkerung ist Indiens gesunde Demografie mit ihren grossen Massen junger Menschen attraktiv. Hier finden sich die künftigen Arbeitskräfte und Konsumenten, die in Japan fehlen. Japan sieht ferner Indiens rasch wachsende städtische Mittelschichten als Zielpublikum für seine Produkte, die auf dem indischen Markt eindeutig ein höheres Prestige besitzen als chinesische und südkoreanische Marken.

Heilsame Ernüchterung

Besonders attraktiv ist Indien zudem aus einem Grund, der bisher eher als grosses Standort-Handicap galt: Im Vergleich mit China sind Indiens Infrastruktur und seine Industrialisierung rückständig – hier gibt es riesigen Nachholbedarf, den zu decken Japan die nötige Technologie und das nötige Kapital besitzt. Wo China gebaut ist, besonders in der Verkehrsinfrastruktur, hinkt Indien hinterher. Hier gibt es ein lukratives Nachfragepotenzial.

Wie für Europa, so kam auch für Indien und Japan der Überfall Russlands auf die Ukraine aus heiterem Himmel. Beide, Japan und Indien, hatten nach dem Ende des Kalten Kriegs von der Globalisierung profitiert. Das Gros der Entscheidungsträger in Tokio und New Delhi war der Meinung, dass wirtschaftlicher Fortschritt und Wohlstand die konventionellen Kriege zwischen etablierten Nationalstaaten eine Sache der Vergangenheit hatte werden lassen. In der Folge wurde eine wirtschaftliche Expansion und Vernetzung vorangetrieben, die weit über das hinausging, was sich mit eigenen militärischen Mitteln wirksam absichern lässt. Das vollzog sich trotz des Bewusstseins um die vielen Krisenherde, die jederzeit das Potenzial eines gewaltsamen Ausbruchs in sich tragen.

Die Ernüchterung über die Marginalisierung und Hilflosigkeit Japans und Indiens im derzeitigen Krieg, mit seinen schweren wirtschaftlichen Konsequenzen für beide Länder, sollte Anlass für eine drastische Aufwertung der militärischen Sicherheit sein. Asien, und darauf dürften sich Indien und Japan einigen können, benötigt mehr denn je eine internationale Sicherheitsarchitektur, in der die beiden Länder stützende Pfeiler sind.