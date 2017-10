Japanische Notenbank hält an Geldpolitik fest

(Reuters) Die japanische Notenbank hält unverändert an ihrer Politik des lockeren Geldes fest. Der Strafzins auf Einlagen von Finanzinstituten bleibt bei 0,1%, wie die Bank von Japan (BoJ) am Dienstag mitteilte. Zudem strebt sie weiterhin eine Rendite von rund 0% auf zehnjährige Staatsanleihen an. Die Konjunktur befinde sich auf einem soliden Erholungskurs und die Inflation werde sich schrittweise dem Ziel der Währungshüter von zwei Prozent nähern. Die Entscheidung fiel mit acht zu eins Stimmen. Das neue Direktoriums-Mitglied Goushi Kataoka sprach sich erneut dagegen aus. Kataoka forderte vielmehr die Bereitschaft zu einer weiteren Lockerung der Geldpolitik.

Die BoJ versucht seit Jahren mit einer massiven Geldschwemme die Konjunktur anzuschieben. Eine Spirale aus fallenden Preisen, sinkenden Löhnen und stockenden Investitionen hatte die Wirtschaft des asiatischen Landes lange Zeit gelähmt. Verbraucher schoben Käufe in der Hoffnung auf immer niedrigere Preise auf. Auch wenn die Preise zuletzt wieder leicht anzogen, ist die Teuerungsrate noch deutlich von der Zielmarke entfernt. Auch im September hielten sich die Japaner mit den Ausgaben zurück.