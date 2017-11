Japans demografische Lehren für Europa

Demografie ist kein Schicksal, oder zumindest nicht gänzlich. Im Laufe der Jahrhunderte können politische Massnahmen Fruchtbarkeitsentscheidungen beeinflussen, und die Einwanderung kann, wie die Erfahrung der USA zeigt, ein Land völlig verwandeln. Über einen kürzeren Zeithorizont jedoch muss man demografische Trends als Gegebenheit hinnehmen, und sie können enorme Auswirkungen auf das Wachstum haben. Allerdings werden demografische Faktoren in der wirtschaftlichen Berichterstattung häufig vernachlässigt, was zu beträchtlichen Verzerrungen in der Bewertung der Wirtschaftsleistung von Ländern führen kann. Dies ist nirgends deutlicher als in Japan.

Zum Autor Daniel Gros ist Direktor des Centre for European Policy Studies.

Da seine reale Produktionsleistung – die zentrale Messgrösse für die Wirtschaftsleistung – seit 2000 nur rund 15% oder weniger als 1% jährlich gestiegen ist, erscheint Japan leicht als die am wenigsten dynamische unter den grossen Volkswirtschaften der Welt. Doch angesichts der Entwicklung der japanischen Bevölkerung – die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ist seit Beginn dieses Jahrhunderts jährlich fast 1% gesunken – ist dieses Ergebnis bemerkenswert.

Tatsächlich lag Japans Wachstumsrate, pro Person im erwerbsfähigen Alter, auf knapp 2% – und damit viel höher als in den USA oder Europa. Zwar ist die US-Wirtschaft seit 2000 mehr als 35% gewachsen, doch ihre Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ist ebenfalls deutlich gestiegen; die jährliche Wachstumsrate pro Person im erwerbsfähigen Alter lag daher nur auf rund 1%.

Hohe Beschäftigung

Diese Kennzahl – die Wachstumsrate pro Person im erwerbsfähigen Alter – wird von den Ökonomen relativ selten verwendet, sie konzentrieren sich auf das BIP pro Kopf. Bei Anlage dieser Messgrösse entwickelt sich Japan in etwa genauso gut wie Europa und die USA. Doch während Pro-Kopf-Kennzahlen nützlich sind, um das Konsumpotenzial eines Landes einzuschätzen, bilden sie das Wachstumspotenzial nicht angemessen ab, weil sie die nicht zur Produktion beitragenden Alten und die Jungen miterfassen. Selbst in Japan mit seiner hohen Lebenserwartung tragen die über Siebzigjährigen nicht viel zur Produktionsleistung bei.

Angesichts seines rasch sinkenden Potenzials ist Japan daher aussergewöhnlich erfolgreich. Ein zentraler Grund dafür ist, dass es einen wachsenden Anteil seiner Bevölkerung im Erwerbsalter in Arbeit gebracht hat: Die Arbeitslosenrate liegt heute auf einem Rekordtiefststand von weniger als 3%, und fast 80% der erwerbsfähigen Personen haben einen Arbeitsplatz, verglichen mit etwa 70% in Europa und den USA.

Dass Japan in den vergangenen beiden Jahrzehnten Vollbeschäftigung und eine hohe Beschäftigungszunahme erreicht hat, ist umso bemerkenswerter angesichts des nahezu beständigen Preisrückgangs während dieses Zeitraums (die meisten Preise sind heute niedriger als vor fünfzehn bis zwanzig Jahren). Dies sollte denen, die behaupten, dass eine Deflation untragbare wirtschaftliche Kosten mit sich bringt, zu denken geben.

Einwanderung unerwünscht

Die japanische Erfahrung hält für Europa, wo die demografische Zukunft stark wie Japans Vergangenheit aussieht, wichtige Lehren bereit. Die Bevölkerung der Eurozone im erwerbsfähigen Alter ist in den vergangenen Jahren überhaupt nicht gewachsen und wird bald mit einer Rate abnehmen, die der Japans während der letzten Generation ähnelt. Es ist unwahrscheinlich, dass die Einwanderung diesen Trend verändern wird. In den vergangenen Jahren haben sich die Europäer, wie die Japaner, stark gegen eine Einwanderung grossen Umfangs gewehrt, wie sie erforderlich wäre, um den demografischen Niedergang auszugleichen.

Zudem weist die Eurozone inzwischen einen stetigen Leistungsbilanzüberschuss von etwa 3% des BIP auf. Das entspricht etwa dem langjährigen Niveau in Japan (ausser für einen kurzen Zeitraum im Gefolge der Kernschmelze im Kraftwerk Fukushima 2011).

Die erste Lehre aus der japanischen Erfahrung ist, dass Wachstum trotz der Schwierigkeit der Eurozone, in einer durch Ersparnisüberschüsse gekennzeichneten alternden Bevölkerung Inflation zu erzeugen, nicht zwangsläufig ausser Reichweite ist. Vielmehr sollte die Europäische Zentralbank angesichts des inflationsfreien Rekordwachstums Japans anerkennen, dass ihr Zielwert von «annähernd 2%» Inflation möglicherweise gar nicht so wichtig ist. So oder so lassen die strukturellen Besonderheiten der Eurozone der EZB keine andere Wahl, als ihre Anleihenkäufe in etwa einem Jahr einzustellen. Dies bedeutet, dass die EZB nicht in der Lage sein wird, in die Fussstapfen der Bank von Japan zu treten, die weiterhin grosse Mengen Staatsanleihen aufkauft, ohne dass die Inflation sichtbar steigt.

Schulden im Auge behalten

Eine weitere Lehre aus Japan ist, dass ein Land mit grossem Ersparnisüberschuss eine hohe Staatsverschuldung bewältigen kann, weil sie intern finanzierbar ist. Das heisst nicht unbedingt, dass eine hohe Verschuldung wünschenswert ist. Die japanische Verschuldungsrate übersteigt inzwischen 150% des BIP (unter Berücksichtigung der hohen finanziellen Vermögenswerte, die durch die staatlichen Sparkassen gehalten werden) und steigt aufgrund hoher Haushaltsdefizite weiter.

Dies bringt uns zu einer letzten wichtigen Lehre aus Japan: In einer wachstumsschwachen Volkswirtschaft kann die Verschuldung im Verhältnis zum BIP rasch ausser Kontrolle geraten. Zum Glück scheint es, dass diese Lehre bereits gelernt wurde; das durchschnittliche Defizit in der Eurozone beläuft sich derzeit auf lediglich etwa 2% des BIP. Die durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt festgelegte Defizitgrenze (3% des BIP) scheint die Verschuldungsrate zumindest in gewissem Umfang stabilisiert zu haben.

Die Struktur der Eurozone erlegt dem Einsatz der Haushalts- und der Geldpolitik Grenzen auf. Dies sollte eine übertriebene Verschuldung verhindern und es der Eurozone letztlich einfacher machen, eine Zukunft zu bewältigen, in der der einzige Weg, das Wachstum aufrechtzuerhalten, darin besteht, das demografische Potenzial der Volkswirtschaft voll auszuschöpfen.

