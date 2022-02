Japans Industrie schrumpft erneut

(Reuters) Japans Industrie schrumpft im Januar wegen pandemiebedingten Produktionsausfällen im Automobilsektor den zweiten Monat in Folge. Die Industrieproduktion ist im Januar gegenüber dem Vormonat um 1,3% gesunken, wie am Montag aus Regierungsdaten hervorging. Im Dezember wurde ein Minus von 1,0% verzeichnet. Analysten hatten in einer Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters im Schnitt einen Rückgang um 0,7% erwartet.

Die offiziellen Daten zeigten, dass die Produktion von Kraftfahrzeugen im Januar um 17,2% gegenüber dem Vormonat einbrach. Der erste Rückgang in der Branche seit vier Monaten zog die Gesamtproduktionszahlen um fast 2,7 Prozentpunkte nach unten. «Die Autoproduktion ging aufgrund einer sich verschärfenden Chip-Knappheit und Lieferengpässen erheblich zurück», sagte Takeshi Minami, Chefökonom des Norinchukin Research Institute. «Das wirkte sich auch auf andere Branchen wie die Stahlindustrie aus, die ebenfalls einen Rückgang verzeichnete.»