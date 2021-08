Japans Sicherheit und Taiwan

Die Weltöffentlichkeit ist auf das Geschehen in und um Afghanistan fokussiert. Dabei treten andere akute oder leise köchelnde asiatische Konfliktherde in den Hintergrund. Das Südchinesische Meer, Taiwan und die koreanische Halbinsel sind zwar geografisch und kulturell weit von Südasien entfernt, doch dass die Weltmacht USA von einer zusammengewürfelten Guerilla-Armee vorgeführt wird, hat angesichts der Tatsache, dass die Amerikaner in wichtigen Teilen Asiens die Sicherheitsgaranten sind, weitreichende Konsequenzen.

Zum Autor Urs Schoettli ist freier Publizist in Tokio.

Seit der Jahrtausendwende und dem damit verbundenen Übergang zu einem asiatisch geprägten Jahrhundert befindet sich Asien in einem historischen Umbruch. Diese geopolitische Zäsur ist von ähnlicher Tragweite wie seinerzeit um 1989 das Ende des Kalten Kriegs. Das Zeitalter der Pax Americana ist, zumindest in Asien, zum Ende gekommen, derweil China zu seiner traditionellen Rolle als kontinentalasiatischer Hegemon, als «Reich der Mitte», zurückfindet.

Während der Präsidentschaft Donald Trumps und der Regierungszeit von Premierminister Shinzo Abe (2012–2020) hatte Japan sein aussen- und sicherheitspolitisches Profil in Südost- und Südasien kräftig gestärkt. Tokio ist sich bewusst, dass es mehr zu seiner Selbstverteidigung unternehmen muss, nicht nur, weil dies von Washington gefordert wird, sondern auch, weil die Verlässlichkeit der USA über die vergangenen Jahre hinweg offensichtlich nachgelassen hat. Wenn es auch offiziell nicht angesprochen wird, so ist das Vertrauen in das Bündnis doch erschüttert, und in Tokio fragen sich viele, ob die USA im Ernstfall, beispielsweise wenn es um die zwischen China und Japan umstrittenen Senkaku-Inseln geht, tatsächlich in den Krieg ziehen würden.

Last der Geschichte

Die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts lastet schwer auf den chinesisch-japanischen Beziehungen. Bis heute hat es zwischen den beiden Nachbarn keine historische Aussöhnung gegeben, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen Deutschland und Frankreich vollzogen wurde. Jeder Versuch, den berühmten Artikel 9 der japanischen Verfassung zu streichen (darin wird Nippons Recht zur militärischen Verteidigung strikt begrenzt), wird von Peking als Neubelebung des japanischen Militarismus scharf kritisiert. Ebenso verfolgt China jedes japanische Übersee-Engagement mit Argwohn. Den Quadrilateralen Sicherheitsdialog (Quad), den die USA, Indien, Australien und Japan pflegen, kritisiert Peking als «asiatische Nato».

Japans jüngste geopolitische Annäherung an Taiwan sorgt in China für besonders starke Irritation. Von 1895 bis 1945 war die Insel Taiwan japanische Kolonie, als Folge der chinesischen Niederlage im Ersten Japanisch-Chinesischen Krieg von 1894. Hinzu kommt, dass Taiwan zum Refugium der chinesischen Nationalisten und, nach Maos Sieg auf dem Festland, zum letzten Hort der von Chiang Kai-shek geführten Republik China wurde. Chiang reklamierte wie Mao, das gesamte China zu repräsentieren, ehe die USA 1979 von der diplomatischen Anerkennung Taipehs auf Peking wechselten.

Aus Pekings Warte ist Taiwan, das als «abtrünnige Provinz» bezeichnet wird, eine interne chinesische Angelegenheit. Ausdrückliches Ziel ist die Wiedervereinigung mit dem Festland, vorzugsweise auf friedlichem Weg, falls nötig aber auch unter Anwendung militärischer Gewalt. Bezeichnenderweise hat Staats- und Parteichef Xi Jinping in den vergangenen Jahren häufiger die gewaltsame Option erwähnt als seine Vorgänger.

Verletzliche Lieferketten

Aus Pekings Sicht muss es vor diesem geschichtlichen Hintergrund besonders befremden, wenn nun Tokio in Bezug auf seine sicherheits- und geopolitischen Interessen in Taiwan lautere Töne anschlägt als zuvor. Bisher war es üblich, dass Tokio im Zusammenhang mit Taiwan einen ambivalenten Kurs steuerte und sich Zurückhaltung auferlegte. Japan gerierte sich auf der einen Seite als verlässlicher Bündnispartner der USA, auf der anderen Seite pflegte es den Friedensvertrag mit China, vor allem als Grundlage für blühende bilaterale Handels- und Wirtschaftsbeziehungen.

Warum ist Taiwan in offiziellen japanischen sicherheitspolitischen Verlautbarungen ins Blickfeld gerückt? Im Vordergrund stehen die geopolitischen Veränderungen, die durch Chinas Wiederaufstieg zur Weltmacht im indisch-pazifischen Grossraum in Gang gekommen sind. Tokio blickt besonders besorgt auf das Südchinesische Meer, wo China seine militärische und infrastrukturelle Präsenz inzwischen so massiv ausgebaut hat, dass es faktisch zu einem chinesischen Binnenmeer geworden ist.

Auch Japan hat durch die Covid-19-Pandemie erfahren, wie verletzlich Lieferketten sein können, deren reibungsloses Funktionieren zuvor als gesichert erachtet wurden. Blickt man auf die Zusammensetzung des japanischen Aussenhandels und namentlich auf die geografischen Abhängigkeiten in der Zufuhr fossiler Energieträger und Rohstoffe, dann sind Tokios Sorgen betreffend die freie Schifffahrt im Südchinesischen Meer wohlbegründet.

«Containment» für China

Unter Präsident Trump hatte die amerikanische Chinapolitik eine drastische Kehrtwende vollzogen. Eine wichtige Rolle spielte dabei das Containment, die Eindämmung der Volksrepublik China. Vorläufig scheint unter Präsident Biden die amerikanische Chinapolitik in dieselbe Richtung zu zielen, wenn auch zu bedenken sein wird, welche längerfristigen Auswirkungen die Schmach von Afghanistan für die Stellung Washingtons in Asien haben wird.

Ein Blick auf den Verlauf der chinesischen Pazifikküste zeigt, wie wichtig die Archipele der Philippinen, Taiwan, Okinawa und Japan für die Vorwärtsverteidigung der USA im pazifischen Grossraum sind. Wer zu diesen Inselgruppen Zugang hat oder dort gar militärische Basen unterhält, kann weiträumig auch überwachen, was aus den chinesischen Häfen ausläuft oder in ihnen anlegt.

Für Japans Sicherheit ist die amerikanische Präsenz in diesen Archipelen lebenswichtig. Dies erklärt das Signal, das Tokio bezüglich einer vertieften Zusammenarbeit mit Taiwan aussendet. Japan befürchtet bei einer allfälligen Übernahme Taiwans durch die Volksrepublik einen Dominoeffekt: Unweit von Taiwan liegt die japanische Insel Okinawa, auf der die Amerikaner ihre wichtigsten Militärbasen in Ostasien unterhalten. Den Japanern ist bewusst, dass Nationalisten in China schon seit langem Anspruch auf das ehemalige Königreich der Riukiu-Inseln erheben, das zur heutigen japanischen Präfektur Okinawa gehört und das nach chinesischen Quellen China Tribut gezahlt hatte.

Das Signal Hongkong

Chinas Vorgehen in Hongkong in den vergangenen zwei Jahren zeigt, dass Staats- und Parteichef Xi Jinping die ihm zur Verfügung stehenden Machtmittel zur Durchsetzung seiner Pläne und seiner Ideologie ohne Zögern nutzt. Hongkongs Schicksal ist auch eine Mahnung an die Adresse Taiwans. Chinas Führung besteht nicht aus Abenteurern, und es darf vorausgesetzt werden, dass Peking nicht in Taiwan einfallen wird, sofern es nicht absolut gewiss sein kann, damit Erfolg zu haben. Es ist stets schwierig, den Kampfwert einer Armee korrekt einzuschätzen, und jeder Waffengang birgt grosse Ungewissheiten.

Zudem ist es einfacher, einen Krieg auszulösen, als ihn wieder zu beenden. Wichtig ist vor diesem Hintergrund mehr denn je die Berechenbarkeit Washingtons und die Bereitschaft der Bündnispartner der Amerikaner, erheblich mehr in die eigene Verteidigung zu investieren. Gerade im Fall Taiwans reichen halbherzige Massnahmen nicht aus. Peking und Taipeh müssen wissen, wo Washington steht, und Tokio muss die gewohnte Ambivalenz aufgeben. Eine klarere Tonlage betreffend Japans Sicherheitsinteressen ist erwünscht, ohne dass sie jedoch provokant sein muss.