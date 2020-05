Japans Wirtschaft rutscht in Rezession

(Reuters) Japans Wirtschaft ist infolge der Abkühlung der Weltwirtschaft im Zuge der Corona-Pandemie zum ersten Mal seit viereinhalb Jahren in eine Rezession gerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt ist von Januar bis März im Vergleich zum Vorjahr um 3,4% geschrumpft, da der private Verbrauch, die Investitionsausgaben und die Ausfuhren zurückgingen, wie vorläufige amtliche Daten am Montag zeigten. Ökonomen gingen in einer Reuters-Umfrage von einer Kontraktion von 4,6% aus. Für den Zeitraum Oktober-Dezember verzeichneten die Daten einen revidierten Rückgang um 7,3%. Sinkt die Wirtschaftsleistung eines Landes zwei aufeinanderfolgende Quartale, sprechen Ökonomen von einer Rezession.

Im Quartalsvergleich ging das BIP im ersten Quartal laut den Daten um 0,9% zurück, verglichen mit der medianen Prognose für einen Rückgang um 1,2%. Der private Konsum, der mehr als die Hälfte der japanischen Wirtschaft mit 5 Bio. $ ausmacht, rutschte um 0,7% ab, die Investitionsausgaben gingen um 0,5% zurück und die Exporte brachen um 6,0% ein. Die Pandemie hat Lieferketten und Unternehmen massiv gestört, insbesondere in handelsabhängigen Ländern wie Japan.

Die Rezession der drittgrössten Volkswirtschaft der Welt verschärft die Herausforderungen für die politischen Entscheidungsträger: Die Regierung hatte bereits ein Rekordpaket von 1 Bio. $ angekündigt und die Bank of Japan (BOJ) hatte die Konjunkturimpulse im April den zweiten Monat in Folge ausgeweitet. Ministerpräsident Shinzo Abe hat noch in diesem Monat einen zweiten Nachtragshaushalt zugesagt, um neue Massnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu finanzieren.