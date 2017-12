Japans Wirtschaft wächst kräftiger als gedacht

(Reuters) Japans Wirtschaft ist im Sommer doppelt so stark gewachsen wie zunächst gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Juli bis September zum Vorquartal um 0,6%, wie die Regierung in Tokio am Freitag bekanntgab. In einer ersten Schätzung war noch von 0,3% die Rede. Wie sich nun herausstellte, legten die Investitionen mit 1,1% weit stärker zu als angenommen. Zunächst war hier nur ein Plus von 0,2% geschätzt worden.

Japan erlebt derzeit die längste Wachstumsphase seit Einführung vergleichbarer Statistiken im Jahr 1994: Bereits seit sieben Quartalen geht es stetig aufwärts. Vor allem die Exporteure trugen zum Wachstum der drittgrössten Volkswirtschaft der Welt bei. Dagegen zeigten sich die Japaner auch im dritten Quartal weniger ausgabefreudig.

Auf das Jahr hochgerechnet legte das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal um 2,5%zu. «Die Wirtschaft läuft gut, doch eine Wachstumsrate von mehr als 2% scheint mir doch etwas zu hoch zu sein», sagte Ökonom Norio Miyagawa vom Finanzhaus Mizuho Securities. Er geht davon aus, dass sie sich nächstes Jahr bei 1% einpendeln wird. Die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) traut dem Fernostland für 2018 immerhin ein Wachstum von 1,2% zu. Doch damit dürfte es noch immer im internationalen Vergleich anderen Industriestaaten wie den USA und Deutschland hinterherhinken, die mit Zuwachsraten von weit über 2% glänzen dürften.

Die japanische Notenbank versucht seit Jahren mit Wertpapierkäufen die Inflation und Konjunktur anzuschieben. Eine Spirale aus fallenden Preisen, sinkenden Löhnen und stockenden Investitionen hatte die Wirtschaft lange Zeit gelähmt. Verbraucher schoben Käufe in der Hoffnung auf immer niedrigere Preise auf. Auch wenn die Preise zuletzt wieder leicht anzogen, ist die Teuerungsrate noch deutlich von der 2% Zielmarke entfernt.

Nach Ansicht von Ökonom Hiroshi Miyazaki vom Finanzinstitut Mitsubishi UFJ (MTU 6.935 -0.36%) Morgan Stanley (MS 52.42 0.13%) geht der Aufschwung auch auf Regierungschef Shinzo Abe zurück, der mit einer Mischung aus lockererer Geldpolitik und ausgabenfreudiger Haushaltspolitik – den sogenannten Abenomics – die Wirtschaft angeschoben habe: «Man kann schon sagen, dass Abenomics funktioniert und Ergebnisse bringt.» Angesichts des Aufschwungs denkt die Bank of Japan (BoJ) mittlerweile über eine Strategie für die Abkehr von ihrem ultra-lockeren Kurs nach.