Gülden erstrahlen die Kuppeln der «Kathedrale auf dem Blut» in Jekaterinburg. Einst stand dort das Haus des Ingenieurs Ipatjew. Den schmissen die Bolschewiki nach ihrem Putsch raus und sperrten stattdessen die Zarenfamilie ein. Vor fast genau hundert Jahren, in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 1918, ermordeten Tschekisten, Schergen der politischen Polizei, die Romanows. Plus Hausarzt, Hausdame und Koch. Die Kommunisten verwendeten das Haus für verschiedene Zwecke, bis sie es 1974 zum historisch-revolutionären Denkmal erklärten. Doch dieser Schuss ging nach hinten los: Zwar kamen sehr wohl Besucher, jedoch vor allem solche, die diskret der Erschossenen gedachten. Der örtliche KP-Sekretär, Boris Jelzin – ja, der –, liess es 1977 abreissen, weil zum 60. Jahrestag der Bluttat Wallfahrten von Zarentreuen befürchtet wurden. Fortan trafen sich Unentwegte am leeren Baugrund. Zar-Nostalgiker aus dem ganzen Reiche besuchen nun die 2003 eingeweihte neobyzantinische Kirche (dieser Tage vor oder nach einem WM-Spiel in der neuen, nahen Jekaterinburg-Arena). Fern von monarchischen Verhältnissen ist Russland heute auch nicht mehr, und der orthodoxe Klerus gedeiht in enger Symbiose mit dem Kreml.