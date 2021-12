Jemilah Mahmood: eine Menschenrechtsaktivistin für den Pharmariesen

Jemilah Mahmood soll den amtierenden Roche-Verwaltungsrat Paul Bulcke ablösen. Unterschiedlicher könnten die beiden kaum sein. Jemilah Mahmood, Ärztin und Menschenrechtsaktivistin, leistete in der Vergangenheit humanitäre Einsätze in Krisengebieten. Paul Burcke hingegen, Nestlé-Verwaltungsratspräsident, ist ein erfolgreicher Wirtschaftskapitän, der sich seit 2011 auch im Verwaltungsrat des Basler Pharmakonzerns engagiert.

Kindheit in der «Mini-Uno»

Die 1959 geborene Malaysierin Jemilah Mahmood wuchs in einer Grossfamilie mit dreizehn Geschwistern auf. Sie bezeichnet ihr Elternhaus als «Mini-Uno». Ihr Vater verstarb, als Mahmood elf Jahre alt war. Er hatte regelmässig Bedürftige mit nach Hause gebracht, was Mahmood sehr prägte. Sie verstand es, die fremden Gäste in Gespräche zu verwickeln und hat gemäss eigenen Abgaben so zu mehr Empathie gefunden. Mahmood hat ein Medizinstudium an der Nationalen Universität von Malaysia absolviert und 1992 einen Doktortitel der Gynäkologie erworben.