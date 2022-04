Jetzt besonders wichtig: die Macht, Preise zu setzen

Die Wirtschaft erlebt eine Situation, die es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Die Inflation in den Industrieländern klettert steil nach oben (vgl. Grafik 1). Eine grosse Mehrheit der Unternehmen glaubt, dass die Teuerung weiter anziehen wird. Das zeigen beispielsweise umfragebasierte Indikatoren wie der US-Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM). Auch gemäss den langfristigen Erwartungen an den Zinsterminmärkten ist kein Ende des Anstiegs der Preise absehbar.

Investoren sollten in solchen Zeiten Aktien grundsätzlich nicht scheuen. Denn im Vergleich zu Anleihen hat man mit den Anteilsscheinen eine viel bessere Chance, dass sie ihren realen Wert – also nach Abzug der Inflation – halten können. Ein entscheidendes Kriterium in der Aktienauswahl ist nun, wie sich die Teuerung auf den Geschäftserfolg der einzelnen Unternehmen auswirkt. Der wichtigste Indikator dafür ist die Preissetzungsmacht.