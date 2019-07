Jetzt muss Boris Johnson liefern

Boris Johnson ist am Ziel angekommen. Mit einer Zweidrittelmehrheit hat er das Duell um den Parteivorsitz der Konservativen gegen Herausforderer Jeremy Hunt gewonnen. In seinen jungen Jahren hatte der Blondschopf sich gewünscht, König der Welt zu werden. Nun ist er zumindest die wichtigste politische Figur im Vereinigten Königreich geworden. Wenn Boris Johnson am Mittwoch als Premierminister in den Regierungssitz in der legendären Nummer 10 an der Downing Street einzieht, hat er das erreicht, worauf er in den vergangenen Jahren und Monaten konsequent hingearbeitet hatte.

Ob als Bürgermeister in London, als Parlamentarier oder schliesslich als kurzzeitiger Brexit-Minister: Er versuchte stets, sich und seine Erfolge in den Vordergrund zu stellen, ohne sich selbst zu sehr zu exponieren. Nicht immer hatte er es auf seinem Weg nach oben mit der Wahrheit ganz genau genommen. Er hat es immer wieder geschafft, sich durchzuschlängeln und unangenehme Fragen zu seinen Ungenauigkeiten zu umgehen. Das ging so weit, dass er sich im Duell mit Hunt in den vergangenen Wochen erfolgreich um einige gemeinsame TV-Duelle foutierte. Johnson war es sehr wohl bewusst, dass seine teils wenig stringenten und leicht widerlegbaren Argumente für einen No-Deal-Brexit vor aller Öffentlichkeit hätten demontiert werden können.

Seine Zeit des Taktierens und Optierens ist vorbei. Boris Johnson ist nun in der Pflicht, seinen Ankündigungen Taten folgen zu lassen. Man wird ihn an seinen Versprechen messen müssen. Zum Beispiel, dass das Vereinigte Königreich am 31. Oktober endgültig die Europäische Union verlässt. «Do or die» – frei übersetzt: «auf Biegen und Brechen» – lautet seine Devise.

Seine Aufgabe ist keineswegs leichter als jene seiner Vorgängerin Theresa May. Das knappe Mehrheitsverhältnis der Regierungskoalition der Tories mit den nordirischen Unionisten verbleibt auf tönernen Füssen. Das Parlament wehrt sich weiterhin mit allen Mitteln gegen einen harten Brexit, den Johnson durchaus in Kauf nähme. Und die Europäische Union zeigt sich nicht bereit, grundsätzliche Verhandlungen über das Austrittsabkommen wieder aufzunehmen, die innerirische Grenze bleibt als Zankapfel.

Boris Johnson ist sich sehr wohl bewusst, dass die innenpolitische Konstellation für ihn entschieden hat. Seine Parteimitglieder haben Johnson gewählt, weil man sich mit ihm sowohl gegen die Brexit-Partei mit Nigel Farage als auch gegen die linke Labour-Partei mit Jeremy Corbyn abgrenzen kann. Nicht etwa, weil man in Johnson den erfolgreichen Brexit-Messias sieht.

Dieses kurzsichtige, parteipolitische Denken der Konservativen könnte sich schon bald als Bumerang entpuppen. Bereits wird innerhalb der Konservativen mit einem Misstrauensvotum gegen Johnson geliebäugelt. Noch vor Ende Oktober könnte es gar zu vorgezogenen Parlamentswahlen kommen – mit ungewissem Ausgang. Bereits dann könnte Boris Johnson, wenig ruhmreich, in die Geschichte eingehen: als britischer Premier mit der kürzesten Amtsdauer.