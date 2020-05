Jetzt Zykliker?

Investoren gewinnen Zuversicht und zyklische Aktien rücken in den Fokus. In den vergangenen Wochen haben Titel von Unternehmen, die stark konjunkturabhängig sind – dazu gehören Banken, Einzelhandel, Energie und die Automobilbranche –, besser abgeschnitten als defensive Werte. Das liegt einerseits daran, dass Zykliker zuvor oft zu stark abgestraft wurden. Andererseits trennt sich jetzt innerhalb des Sektors die Spreu vom Weizen. Vor allem diejenigen Unternehmen, die von einer langsamen, aber steten Erholung profitieren, sind gesucht.

Was heisst das für Anleger, die jetzt aufstocken wollen? Viele Investoren setzen Zykliker mit Aktien niedrigerer Qualität und hohem Risiko gleich. Eine Fehlinterpretation. Die Frage heisst nicht zyklisch oder Qualität, sondern zyklisch oder defensiv. Es gibt durchaus Zykliker, die Eigenschaften von Value-Aktien aufweisen. Ein solides Unternehmen mit stetigem Wachstum, das in wirtschaftlich guten Zeiten überproportional profitiert, ist Value und auch zyklisch.

Die wirtschaftlichen Aussichten sind ohne Frage unsicher. Doch gewisse Zykliker sehen interessant aus. Meine Redaktionskollegen kommen zum Schluss, dass im Schweizer Markt Conzzeta (CON 841 0.84%), Georg Fischer (FI-N 707 3.06%), Bobst (BOBNN 52.4 3.76%) und SFS (SFSN 78.2 2.83%) Group eine Wette wert sind. Diese Liste würde ich noch um Bucher (BUCN 263.6 1.31%) Industries, Sulzer (SUN 66.7 3.49%), OC Oerlikon (OERL 6.885 3.22%), Sika (SIKA 166.75 1.52%) und LafargeHolcim (LHN 39.65 1.28%) erweitern.

Wer ausserhalb der Landesgrenzen investieren will, der sollte sich in Europa BMW (BMW 51.42 4.16%), Infineon (IFX 18.31 0.6%), Saint-Gobain, Burberry, Arkema und Michelin anschauen und in den USA Visa (V 184.6606 1.06%), Microsoft (MSFT 184.13 0.29%), Intel (INTC 59.24 0.12%) und Caterpillar (CAT 110.92 3.38%). Dabei sollten Anleger nicht zu euphorisch werden. Die Erholung des Aktienmarkts steht auf wackligen Beinen.