Joe Biden im Geist der Nixon-Strategie

Der strategische Imperativ der jüngsten Gipfeltreffen von US-Präsident Joe Biden in Europa war es, eine einheitliche westliche Antwort auf China zu finden. In den drei Wochen seit diesen Treffen ist klar geworden, dass er erfolgreich war.

Zum Autor Melvyn B. Krauss ist emeritierter Professor für Wirtschaftswissenschaften an der New York University.

Die USA, Frankreich und Deutschland sind jetzt im Wesentlichen auf derselben Seite. Es besteht kein Zweifel daran, dass eine breite internationale Einigung notwendig ist, um China zu überzeugen, sein aggressives Verhalten einzuschränken. Pekings Haltung wurde in den Äusserungen von Staatschef Xi Jinping jüngst anlässlich des hundertjährigen Bestehens der Kommunistischen Partei Chinas deutlich: Jeder Versuch, den Aufstieg seines Landes zu stören, so warnte er, werde dazu führen, dass «Köpfe gegen eine grosse Mauer aus Stahl blutig geschlagen werden».

In Asien hat der strategische Imperativ der Biden-Regierung dazu geführt, dass mehr Gewicht auf die «Quad» der asiatisch-pazifischen Demokratien gelegt wird: Australien, Indien, Japan und die USA. Ende Juni führten die USA und Japan gemeinsame Marinemanöver durch, um sich auf eine mögliche chinesische Aggression gegen Taiwan vorzubereiten. In Europa haben sowohl die Nato als auch die EU China ganz oben auf die politische Agenda gesetzt, nachdem sie zuvor versucht hatten, Verpflichtungen «ausserhalb der Region» zu vermeiden.

Proteste in Polen und im Baltikum

Obwohl Biden greifbare Fortschritte im Schmieden eines breiten Konsenses gegen China erreicht hat, hat er gerade erst damit begonnen, das schwierigste Element dieser Politik anzugehen: den russischen Präsidenten Wladimir Putin davon zu überzeugen, dass es im Interesse der nationalen Sicherheit seines Landes ist, sich von China zu distanzieren. Nichtsdestotrotz hat es jetzt eindeutig hohe Priorität, Putin ins Boot zu holen. Seit ihren Gipfeltreffen mit Biden haben sowohl Frankreichs Präsident Emmanuel Macron als auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel eine Neuausrichtung der EU-Beziehungen zu Russland gefordert.

Die Andeutung, dass die EU die Beziehungen zu Russland verbessern könnte, führte in den Niederlanden, den baltischen Staaten und Polen zu Protesten. Merkel reagierte darauf, indem sie eilig klarstellte, derartige Gespräche mit dem russischen Präsidenten seien keineswegs eine Art von Belohnung.

Wenn Merkel abweisend war, dann deshalb, weil die Proteste vorhersehbar waren. Abrupte strategische Änderungen in der Politik sind selten von Anfang an durchschaubar. Als US-Präsident Richard Nixon vor fünfzig Jahren die Beziehungen zum kommunistischen China eröffnete, löste er einen Proteststurm unter Amerikas Verbündeten aus, wobei Japan noch stärker opponierte als jetzt die Esten, die Letten, die Litauer und die Polen.

Nixon und Mao hatten gleiche Interessen

Heute erinnert man sich an Nixons diplomatische Initiative als einen der grossen strategischen Durchbrüche der Nachkriegszeit. Die «Öffnung Chinas» ergab sich aus der Tatsache, dass sowohl Nixon als auch Mao Zedong die Sowjetunion als die grösste Bedrohung für ihr jeweiliges Land ansahen. Durch die Aufnahme diplomatischer Beziehungen konnten sie die Sowjets (die 1968 in die Tschechoslowakei einmarschiert waren und dann einen kurzen, aber brutalen Grenzkrieg mit China geführt hatten) zwingen, ihre aggressive Politik zu überdenken.

Es funktionierte. In den folgenden Jahren verringerten die Sowjets ihre Truppenaufstellungen entlang der Grenze zu China drastisch und schlossen wichtige Atomwaffenverträge mit den USA ab.

Heute ist Putin in Russland an der Macht, ein Mann blutleerer Realpolitik. Er hat gleich mehrere Gründe, Bidens Spiel mitzuspielen – von denen viele genauso zwingend sind wie die, die Mao und Zhou Enlai einst motivierten, Nixons Avancen willkommenzuheissen. Zunächst einmal ist Russland heute isolierter, als es die Sowjetunion jemals war; Moskau ist dadurch in eine gefährliche Abhängigkeit von China geraten. Der Hauptnutzniesser von Putins antiwestlichem Antagonismus im letzten Jahrzehnt war nicht etwa Russland selbst, sondern China. Indem er das Land aus der Kälte holt, in die der Westen die russische Wirtschaft gebracht hat, könnte Putin den Abstieg in wirtschaftliche Sklerose und Stagnation umkehren.

Xi hilft dem Kreml kaum

Tatsächlich erkennt Putin, wie viele im russischen Sicherheitsestablishment, dass sein Land kaum Nutzen aus den Beziehungen zu Xis China gezogen hat. Obwohl China massiv in Unternehmen und Infrastruktur auf der ganzen Welt investiert hat (einen Grossteil davon im Rahmen der von Xi forcierten Belt and Road Initiative), ist nur ein winziger Teil des chinesischen Geldes nach Russland geflossen, wo es dringend gebraucht wird, um die Auswirkungen der westlichen Sanktionen auszugleichen.

Darüber hinaus sind Chinas Staatslenker, auch wenn sie es nie erwähnen, genauso verbittert über Russlands Diebstahl chinesischen Territoriums im 19. Jahrhundert wie über die imperialen Raubzüge des Westens. Da der westliche Imperialismus weitgehend zurückgedrängt wurde, ist es Russlands fortgesetzte Besetzung historisch chinesischer Gebiete, die dem einfachen chinesischen Beobachter am meisten ins Auge fällt.

Die Stadt Wladiwostok mit ihrem riesigen Marinestützpunkt zum Beispiel gehört erst seit 1860 zu Russland, als die Zaren dort einen Militärhafen errichteten. Davor war sie unter dem mandschurischen Namen Haishenwai bekannt. Als Russland 2020 Feierlichkeiten zum 160-jährigen Bestehen Wladiwostoks abhielt, brachen nationalistische chinesische Internetnutzer in Empörung aus.

Demografie arbeitet gegen Russland

Es gibt auch ein demografisches Argument, das Putin in Betracht ziehen sollte: Den 6 Mio. Russen entlang der sibirischen Grenze stehen auf der anderen Seite 90 Mio. Chinesen gegenüber, von denen viele regelmässig die Grenze nach Russland überqueren, um Handel zu treiben (und etliche, um zu bleiben).

Genauso wenig wie Nixons Anbahnen der Beziehungen zu Mao darauf abzielte, China in eine Bastion der Menschenrechte und der Demokratie zu verwandeln, ist auch die Strategie von Biden, Macron und Merkel nicht dazu gedacht, Putins Russland über Nacht in eine freie Gesellschaft zu verwandeln; die westlichen Spitzenpolitiker geben sich derlei Illusionen nicht hin. Trotz allem, was er von besseren Beziehungen zum Westen zu gewinnen hat, wird sich Putin nicht von China abwenden, wenn dies eine Bedrohung für seine Macht oder seine persönliche Sicherheit darstellt. Das Putin-Regime ist viel zu brüchig und zu sehr auf offenen Autoritarismus angewiesen, um ernsthafte Risiken einzugehen.

Wenn der Westen will, dass Russland sich von China distanziert, muss er Putin so akzeptieren, wie er ist – mit allen Fehlern. Auch wenn er seine Menschenrechtsbilanz nicht verbessern wird, könnte er zumindest überzeugt werden, international vereinbarte Normen im Cyberspace anzuerkennen und seine Nachbarn nicht mehr offen zu bedrohen. Diese Art von Verhandlung ist mehr als möglich, und sie könnte ausreichen, um den sturen Xi auf die strategischen Gefahren seiner eigenen regionalen und internationalen Schikanen aufmerksam zu machen.

