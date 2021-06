John de Mol: Der Midas der Niederlande

Midas wird der griechischen Mythologie nachgesagt, dass alles, was er berührte, sich in Gold verwandelt hat. Der Midas der Niederlande heisst John de Mol. Der heute 66-jährige Medienmogul und Erfinder von international so erfolgreichen TV-Formaten wie «Big Brother» oder «The Voice» begann einst als Kabelträger und DJ beim Piratensender Veronica, der vor 40 Jahren von der Nordsee aus rund um die Uhr Popmusik sendete. Illegal. Heute ist John de Mol geschätzte 2,5 Mrd. € reich. Der inzwischen legale Radio- und TV-Sender Veronica gehört zu seinem Imperium Talpa-Medien. Talpa, das ist der lateinische Name für «de Mol.» Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an