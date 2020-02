John Hoffman: Der Buhmann einer Industrie

Seine grösste Furcht sei wahrscheinlich die, eines Tages zu scheitern. So hat es John Hoffman vor sieben Jahren schon in einem Interview mit einer spanischen Bloggerin zu Protokoll gegeben. Nun ist es so weit: Hoffman ist gescheitert. Er wird 2020 nicht wie all die Jahre zuvor im Februar im Barcelona weilen, um den Mobile World Congress (MWC) zu eröffnen. Er hat als Messechef eines der wichtigsten Treffen der Mobilfunk- und Tech-Branche in diesem Jahr abgesagt. Sorgen um den Ausbruch des Coronavirus und deswegen um Reisen machten es unmöglich, an dem Ereignis festzuhalten, erklärte er vergangene Woche. Zuvor hatten Branchengrössen wie Amazon, Intel, LG, Nokia oder Sony schon von sich aus die Reissleine gezogen. Jetzt muss Hoffman klären, wer die Kosten für den Ausfall der Messe trägt.

