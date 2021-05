John Kerry: Ein Berufsoptimist soll das Klima retten

John Kerry hat eine Tendenz, sich rhetorisch in die Nesseln zu setzen. Das jüngste Beispiel dafür lieferte der amerikanische Politiker diese Woche. Von der Reduktion der Treibhausgase, die auf dem Weg zur Netto-Null bis 2050 notwendig ist, würde die Hälfte von neuen Technologien ermöglicht werden, die es heute noch gar nicht gebe, sagte Kerry, der seit Januar für US-Präsident Joe Biden als Spezialgesandter für das Klima amtet.

Die Kritik liess nicht auf sich warten. Sofort wurden überall Wissenschaftler zitiert, die Kerrys Behauptung infrage stellen. «Lächerlich» seien seine Annahmen, hiess es etwa in einem Artikel des BBC. Die negativen Reaktionen zeigen, wie verfahren das Dossier ist, in welchem der 77-Jährige seine Erfahrung zum Tragen bringen soll. Der ehemalige Aussenminister muss nicht nur die Interessen der amerikanischen Innenpolitik – wo eine Reduktion des Steak- oder Automobilkonsums nicht mehrheitsfähig ist – mit denen des Planeten in Einklang bringen. Kerry muss auch versuchen, China in den Gesprächen über das Klima zu halten, obwohl die beiden Grossmächte sich nicht über den Weg trauen. Auch hier äusserte er sich überdeutlich: Eine Vereinbarung mit China auf Vertrauensbasis wäre «dumm und eine Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht», sagte er vor einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses.

Grosse Projekte

Eine zusätzliche Bringschuld seitens der USA besteht, da das Land unter dem vorherigen Präsidenten Donald Trump eine Kehrtwende in der Klimapolitik vollzogen hatte. Bidens Plan, grosse Teile eines billionenschweren Infrastrukturpakets in den Dienst einer klimafreundlicheren Wirtschaft zu stellen, signalisiert, dass die USA hier wieder eine führende Rolle übernehmen wollen.