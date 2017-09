John Taylor: Eine Normalisierung tut not

Lizenz: Public domain

John Brian Taylor (* 8. Dezember 1946 in Yonkers, New York) ist ein US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Professor für Volkswirtschaft an der Stanford University.

Er stellte die Taylor-Regel auf, diente als Staatssekretär für internationale Angelegenheiten (Under Secretary of the Treasury for International Affairs) beim US-Finanzministerium während der ersten Amtszeit von Präsident George W. Bush und war Mitglied des Council of Economic Advisers während der Amtszeit Gerald Fords. 1993 wurde er in die American Academy of Arts and Sciences aufgenommen. ...

Taylors Homepage (englisch)

Fakultät für Volkswirtschaft an der Stanford Universität (englisch)

Porträt über John B. Taylor in der WirtschaftsWoche (deutsch)

Lesen Sie weiter unter

https://de.wikipedia.org/wiki/John_B._Taylor

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel John Taylor aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung).In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.