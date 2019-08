Johnson droht Neuwahlen an

(Reuters) Der britische Premierminister Boris Johnson will einem Medienbericht zufolge im Falle eines erfolgreichen Misstrauensantrags gegen seine Regierung innerhalb von Tagen Neuwahlen ausrufen. «Wir können sie nicht davon abhalten, eine Wahl zu erzwingen, aber wir kontrollieren den Zeitplan», zitierte die Financial Times am Freitag einen Regierungsmitarbeiter. «Wenn es Parlamentswahlen geben muss, dann in den Tagen nach dem 31. Oktober.»

Johnson ist angetreten, Grossbritanniens Mitgliedschaft in der Europäischen Union bis zum 31. Oktober notfalls auch ohne Scheidungsabkommen zu beenden. Eine Mehrheit für einen No-Deal-Brexit ist im Parlament aber fraglich.