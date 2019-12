Historisches Ergebnis in Grossbritannien

(Reuters) Mit dem deutlichen Wahlsieg von Boris Johnson in Grossbritannien ist der Weg für einen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union Ende Januar geebnet. Die konservative Partei des Premierministers kommt nach jüngsten Ergebnissen vom Freitag auf 364 Mandate im 650 Sitze umfassenden Londoner Unterhaus – der höchste Sieg der Tories seit der triumphalen Wiederwahl von Margaret Thatcher 1987.

Johnson sprach von einer «historischen Wahl» und betonte: «Wir werden den Brexit pünktlich am 31. Januar vollenden – keine Wenns, kein Abers und keine Vielleichts!» Die oppositionelle Labour-Partei musste indes eine historische Niederlage hinnehmen.

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 12, 2019