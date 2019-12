Schweizer Börse im Minus

(AWP/CF) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Nachmittag die Gewinne vom Vormittag abgegeben und notiert im Minus. Der letzte Handelstag der Woche steht ganz im Zeichen der neuesten Entwicklungen im Handelsstreit sowie dem Wahlgewinn der Tories in Grossbritannien.

USA und China sind nach Angaben der chinesischen Regierung auf gutem Weg, ihren jahrelangen Handelsstreit teilweise beizulegen. China zufolge gibt es eine Einigung mit den USA auf den Kontext der ersten Phase eines Handelsabkommens (lesen Sie hier mehr). Die für Sonntag geplanten neuen Strafzölle seien vom Tisch. Die US-Leitindizes erklimmen neue Allzeithochs.

Kurz vor der Pressekonferenz des chinesischen Handelsministeriums hat wie am Vortag ein Tweet von US-Präsident Donald Trump für Aufregung gesorgt.

The Wall Street Journal story on the China Deal is completely wrong, especially their statement on Tariffs. Fake News. They should find a better leaker! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019

Zykliker an der Spitze

Hierzulande liegen noch immer Zykliker sowie die Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 278 0.54%) und Richemont (CFR 75.4 0.29%) an der Spitze des Leitindex. Richemont kommt zudem eine Ratinganpassung zugute. Julius Bär (BAER 48.61 2.04%) stuft das Rating für Richemont von «Halten» auf «Kaufen» hoch und erhöht das Kursziel von 78 auf 83 Fr. Im oberen Mittelfeld bewegen sich auch die beiden Grossbanken Credit Suisse (CSGN 13.275 0.84%) und UBS (UBSG 12.145 1.29%).

Im unteren Mittelfeld liegen die SMI-Schwergewichte Nestlé (NESN 102.64 -0.43%), Novartis (NOVN 91.25 -0.02%) und Roche (ROG 301.55 -0.26%), die damit den Markt etwas aufhalten. Roche hat in einer weiteren Phase-III-Studie ihre Ziele erreicht. So ist es gelungen, mit einer Kombinationstherapie statistisch signifikante Verbesserungen bei Menschen zu erzielen, die an einer bestimmten Form von Hautkrebs leiden (lesen Sie hier mehr).

Im breiten Markt stechen AMS (AMS 43.4 3.23%) heraus. Die Deutsche Bank (DBK 6.837 0.81%) hat die Bewertung der Titel mit einer Kaufempfehlung wieder aufgenommen. Der Experte geht davon aus, dass die Übernahme von Osram (OSR 44.43 -0.6%) schnell zu Kostensynergien führen sollte.

Überdurchschnittlich verteuern sich Julius Bär. Der Privatbank wird in einem Medienbericht erneut ein Interesse am kleineren Konkurrenten EFG (EFGN 6.88 7.5%) nachgesagt. Das Finanznewsportal «Inside Paradeplatz» berichtet über Gespräche auf oberster Ebene. EFG klettern auch.

Dax steigt klar

Die Aussichten auf einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse und ein Handelsabkommen zwischen den USA und China lösten am Freitag in Deutschland ein Kursfeuerwerk aus. «Anleger haben zwei der grössten Geschenke auf ihrem Wunschzettel bekommen», sagte Analyst Sean Callow von der Westpac Bank. «Daran sollten sie zumindest eine Weile Freude haben.»

Der Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 3744.45 1.03%) markiert den höchsten Stand seit gut viereinhalb Jahren. Der britische Nebenwerte-Index, in dem meist vom Heimatmarkt abhängige Firmen notiert sind, gewinnt zwischenzeitlich knapp 7% und notiert so hoch wie noch nie. Der irische Leitindex, der ebenfalls sensibel auf Nachrichten rund um den Brexit reagiert, klettert auf ein Zwölfjahreshoch. Die als sicher geltenden deutsche Bundesanleihen fliegen dagegen aus den Depots. Dies drückt den Bund-Future, der auf diesen Papieren basiert, 0,3% ins Minus.

Der Euro und das britische Pfund haben am Freitag klar vom Wahlsieg der konservativen Partei in Grossbritannien profitiert. Der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.11367 -0.41%) steigt zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Mitte August.

Der Euro in Franken (EURCHF 1.09581 -0.52%) verteuert sich ebenfalls. Und auch der US-Dollar in Franken (USDCHF 0.98393 -0.11%) kann aufholen. Das britische Pfund in US-Dollar und das britische Pfund in Euro legen noch deutlicher zu.

Der Ölpreis knüpft derweil am Freitag an seine Aufschläge vom Vortag an. Im frühen Handel kosten ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 64.74 0.51%) wie auch ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 59.58 0.32%)) mehr.