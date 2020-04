Kaffee mit…

Joko Vogel, Co-CEO Tour de Suisse

Derzeit laufen Namen von Radsportprofis über den Tisch von Joko Vogel, von denen andere Rennveranstalter nur träumen könnten: Olympiasieger, Weltmeister und Schweizermeister. Alles, was Rang und Namen hat, reisst sich darum, ab Mittwoch beim weit und breit einzigen Radrennen der vergangenen und der kommenden Wochen in der Schweiz dabei zu sein. Während fünf Tagen wird Spitzensport geboten, das Schweizer Fernsehen (SRF 2 jeweils von 17 bis 18.30 Uhr) und zahlreiche andere TV-Stationen weltweit übertragen das Spektakel – und doch wird kein Athlet physisch auf der Strasse zu sehen sein. Wegen der Coronapandemie werden die Rennen nicht real, sondern virtuell ausgetragen. Die Athleten pedalen auf ihren Velos zu Hause auf einem Rollentrainer, der mit einem Computer verbunden ist. Auf dem Bildschirm sehen sie ihre jeweilige Position im Wettkampf.

Vogel, der 51-jährige Radsportfanatiker, befindet sich gerade in einer kurzen Kaffeepause auf seiner Veloausfahrt, als wir ihn telefonisch erreichen. «Für mich gehört zwischendurch ein feiner Cappuccino dazu, wenn ich mit dem Rennvelo unterwegs bin», sagt er. Pro Jahr absolviert er gut und gerne 10 000 Kilometer auf zwei Rädern. Selbst hat er nie Rennen auf hohem Niveau bestritten. Er sieht Velofahren einfach als «coolen Lifestyle», wie er sagt, bei dem man unkonventionelle Geschäftsbesprechungen abhalten oder Ideen für neue Kampagnen spinnen könne.

Im vergangenen Sommer hat sich Vogel unter anderem mit dem früheren Veloprofi Olivier Senn zusammengeschlossen und die Firma Cycling Unlimited gegründet – mit dem Ziel, den Radsport in der Schweiz ­voranzubringen. In einem ersten Schritt übernahm diese vom Sport­vermarkter InfrontRingier die Durchführung der Tour de Suisse. Während Senn für die «analoge» Durchführung zuständig ist, will Vogel die Traditionsrundfahrt auch auf digitale Art zugänglich machen. So filmte Rouvy, eine tschechische Indoor-Cycling-Plattform, im letzten Sommer einige der Etappen. Dies hätte den Athleten ermöglichen sollen, sich im Vorfeld auf die einzelnen Teilstücke vorzubereiten. Als sich die Situation rund um Covid-19 zuspitzte, disponierte Vogel um. «Innerhalb von vier Wochen ­haben wir fünf digitale Rennen mit realen Athleten aufgesetzt. So was hat die Radsportwelt noch nie gesehen», sagt der Zürcher.

Er ist sich bewusst, dass unter herkömmlichen Umständen ein solches Unterfangen viel mehr Zeit beansprucht hätte, auch die Finanzierbarkeit wäre viel schwieriger gewesen. «Die Pandemie hat uns in die Hände gespielt. Die Profiteams suchen verzweifelt nach Möglichkeiten, sich dem Publikum präsentieren zu können. Auch beim Fernsehen standen uns alle Türen offen, Livesport ist derzeit grosse Mangelware», sagt Vogel. Krisen, so sagt er, seien immer auch eine Chance, um Innovationen voranzutreiben. Die Kehrseite davon hat ihn aber nicht etwa ausgelassen. Vor zwei Wochen musste Vogel die Tour de Suisse absagen. «Angesichts der Einschränkungen rund um das Virus war es illusorisch geworden, an der Austragung festhalten zu wollen. Zumal das Militär signalisiert hatte, dass es kein Personal für die Auf- und Abbauten an der Tour stellen kann», sagt ­er. Auch in seiner Kommunikationsagentur Compresso, bei der er als strategischer Berater tätig ist, musste Kurzarbeit eingeführt werden. «Der Promotions- und Event-Bereich ist derzeit komplett lahmgelegt», sagt Vogel. Seine Agentur verfüge über genügend Reserven, um durch die Krise zu kommen. Die Pandemie werde aber vieles neu ordnen – nicht nur im Agenturbereich, sondern auch im Sport. «Es gibt zahlreiche Veranstalter, die das durch die Absage entstandene Defizit nicht stemmen können», so Vogel. Auch er muss in den kommenden Wochen bangen, ob er weitere von ihm organisierte Radsportanlässe für Hobbyfahrer durchführen kann. Im August stehen sowohl die Tortour, ein 1000 Kilometer langes Nonstoprennen rund um die Schweiz, als auch das traditionelle Alpenbrevet, das von Andermatt aus über diverse Alpenpässe führt, auf dem Programm.

Für die Tour de Suisse macht er sich in Bezug auf die Zukunft geringere Sorgen. «Das durch die Absage entstandene Defizit können wir in den kommenden Jahren hoffentlich abtragen», sagt Vogel. Und innerlich hat er eine Schweizer Rundfahrt für Radprofis im Juni noch nicht komplett ­abgeschrieben: «Das Rennen von nächster Woche ist für uns ein Test. Wenn wir ihn bestehen, wäre es denkbar, dass wir in zwei Monaten auch eine ­digitale Tour de Suisse durchführen.»

Das Gespräch fand vor Einführung der Coronavirusmassnahmen statt.