US-Steuerreform lässt bei JPMorgan und Citi Kassen klingeln

(Reuters) Die grossen US-Banken strotzen vor Kraft: Die gute Konjunktur, gesunkene Steuern und steigende Zinsen kurbeln das Geschäft an. Die grösste US-Bank JPMorgan steigerte ihren Gewinn im zweiten Quartal um 18% auf 8,3 Mrd. $. «Das Unternehmen hat in diesem Quartal Rekordergebnisse eingefahren», zog JPMorgan-Chef Jamie Dimon am Freitag Bilanz. Die Citigroup (C 66.965 -2.26%) erhöhte ihr Ergebnis um 16% auf 4,5 Mrd. $.

Die beiden Grossbanken profitierten nicht zuletzt von der US-Steuerreform, durch die die Körperschaftssteuer seit Jahresbeginn auf 21% von 35% gesunken ist. Zudem dreht die US-Notenbank Fed an der Zinsschraube, der Leitzins liegt aktuell in der Spanne von 1,75 bis 2%. Dank des anhaltenden Wirtschaftswachstums und der niedrigen Arbeitslosigkeit bleibt die Nachfrage nach Krediten dennoch hoch. Die Wirtschaft wachse weltweit, vor allem in den USA sei die Stimmung der Verbraucher und Firmen gut, bilanzierte Dimon.

Der JPMorgan-Chef konnte sich auch über ein überraschend gutes Handelgeschäft freuen. Im Aktienhandel stiegen die Erträge von JPMorgan um 24%, im Anleihenhandel um 7%. Noch im Mai hatte die Bank die Erwartungen gedämpft und mit einem stagnierenden Handelsgeschäft gerechnet. Die Erträge des Konzerns kletterten um 6,5% auf 28,4 Mrd. $.

Bei der Citigroup legten die Erträge dagegen nur um 2% auf 18,5 Mrd. $ zu. Dabei machte sich ein schwächeres Investmentbanking bemerkbar: Zwar konnte auch die Citigroup im Aktienhandel zulegen und die Erträge um 19% steigern. Im Gegensatz zu JPMorgan schwächelte jedoch der Anleihenhandel, in dem die Erträge um 6% schrumpften.

Wells Fargo tanzt aus der Reihe

Bei Wells Fargo ging der Gewinn auf 5,2 Mrd.$ von 5,9 Mrd. zurück. Die Bank aus San Francisco verwies auf ein Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA in einem Steuerstreit, der das Ergebnis mit fast einer halben Milliarde belastete.

Nach mehreren Skandalen wirbt Wells Fargo darum, dass Vertrauen der Kunden wiederzugewinnen. Doch sowohl die Einlagen als auch das Volumen der ausgereichten Kredite ging im zweiten Quartal zurück. Die Erträge schrumpften um 3% auf 21,6 Mrd., die Kosten stiegen.